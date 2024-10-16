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Adıyaman'da Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 164 Konutun Anahtarları Teslim Edildi

Adıyaman'da Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 164 Konutun Anahtarları Teslim Edildi
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Adıyaman merkez Mara ve Musalla mahallelerinde yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında TOKİ güvencesi ile yapılan 164 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Proje ile toplam 1,427 konut inşa edilecek.

Adıyaman merkez Mara ve Musalla mahallelerinde yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan konutların 164'ünün anahtarları teslim edildi.

TOKİ güvencesiyle yapılan konutların sağlamlığına güvenen vatandaşlar taşındıkları evlerinde huzur içerisinde yaşamaya başladı. 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenin kentlerden biri olan Adıyaman'da kalıcı konutların ve köy evlerin yapımı tüm hızıyla sürerken Kentsel Dönüşüm Projesi'nde de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Mara ve Musalla mahallelerini içine alan toplam 41 hektarlık alanda 4 etap halinde yürütülen proje kapsamında tüm yapılar yıkıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Riskli Alan ilan edilen Mara ve Musalla Mahallelerinde toplam bin 427 konut, 124 dükkan yapılacak. Konutlar, 125 metrekare 3+1, 90 metrekare 2+1 olarak yapılıyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yürütülen projenin ilk etabında yer alan 417 konuttan 164'ü tamamlanarak konut hak sahiplerine teslim edildi. Anahtarlarını alan hak sahipleri güven içinde konutlarında yaşamaya başladı.

Evlerinden oldukça memnun olduklarını dile getiren hak sahibi Sedat Bağır, "Daha önce burada bizim arazimiz vardı yaklaşık 6-7 dönüm civarında. Kat karşılı biz verdik kendilerine, 3 dairemizi burada aldık. Biz arsamızı satıp başka bir yerde de ev alabilirdik. Ama devletimizin yaptığı inşaatlara güvenerek, TOKİ'yi bekledik ve buraya geçtik" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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