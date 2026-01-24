Haberler

Gölbaşı'nda deprem konutlarında kar temizleme çalışması

Güncelleme:
Gölbaşı ilçesinde, Yenişehir deprem konutlarında yoğun kar yağışı sonrası yolların kapanmaması için çalışmalar başlatıldı. İlçe Kaymakamlığı koordinesindeki ekipler, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla düzenli olarak kar temizleme işlemleri gerçekleştiriyor.

Kaymakamlık yetkilileri, vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve güvenli ulaşımı sağlamak amacıyla karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Özellikle deprem sonrası inşa edilen Yenişehir konutlarında yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin sahada aktif görev yaptığı ifade edildi.

Çalışmaların, kar yağışının devam etmesi halinde düzenli olarak sürdürüleceği ve gerekli önlemlerin alınacağı bildirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
