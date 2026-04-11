"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti

Uganda Genelkurmay Başkanı Kainerugaba, İsrail için 100 bin asker seferber edebileceğini açıklarken Türkiye’yi hedef alarak küstah tehditlerde bulundu.

  • Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, Uganda ordusunun İsrail için 100 bin asker seferber etmeye hazır olduğunu açıkladı.
  • Muhoozi Kainerugaba, Türkiye'yi 'asıl sorun' olarak nitelendirdi ve diplomatik ilişkileri 30 gün içinde kesebileceklerini belirtti.
  • Muhoozi Kainerugaba, İsrail'e desteğin temelinde dini motivasyon olduğunu ve Hristiyan kimliklerinin bu duruşta etkili olduğunu vurguladı.

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, yaptığı açıklamalarla uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Hem İsrail’e açık destek veren hem de Türkiye’yi hedef alan ifadeler kullanan Kainerugaba'nın küstah açıklamalarına tepki yağıyor.

“100 BİN ASKER SEFERBER EDEBİLİRİM”

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin oğlu ve olası halefi olarak görülen Kainerugaba, İsrail’e destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Uganda ordusunun İsrail için göreve hazır olduğunu belirtti.

Kainerugaba, "100 bin Uganda askerini İsrail'de seferber etmeye hazırım. Efendimiz Hz. İsa'nın toprakları olan Kutsal Toprakları korumak için" ifadelerini kullandı.

İŞTE DESTEK GEREKÇESİ

Daha önce de benzer açıklamalarda bulunan Kainerugaba, İsrail’e verdikleri desteğin temelinde dini motivasyonun bulunduğunu belirtti. Hristiyan kimliklerinin bu duruşta etkili olduğunu vurgulayan Kainerugaba, İsrail’in yanında olduklarını yineledi.

TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALDI

Kainerugaba’nın bir diğer paylaşımında ise Türkiye’yi hedef alan ifadeler yer aldı. Türkiye’yi “asıl sorun” olarak nitelendiren Uganda Genelkurmay Başkanı, Ankara’ya yönelik sert açıklamalarda bulundu.

“30 GÜN İÇİNDE İLİŞKİLERİ KESERİZ”

Türkiye ile yaşanan sorunlara değinen Kainerugaba, sorunların çözülmemesi halinde diplomatik ilişkileri kesebileceklerini ifade etti. Açıklamasında, Türkiye’ye bu konuda süre verdiklerini belirten Kainerugaba, 30 gün içinde adım atılmaması durumunda ilişkilerin tamamen sonlandırılabileceğini öne sürdü.

Abdullah Karlıdağ
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu

ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
İran'ın ardından ABD heyeti de müzakere için Pakistan'da

ABD heyeti müzakere için Pakistan'da! İran'dan özel bir istekleri var
ABD ile İran arasında tarihi müzakere! Tahran'ın ön şartı kabul edildi

Tarihi müzakere öncesi ABD'den ilk taviz! Masada dengeler değişiyor
Haberler.com
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHaka:

Ne diyor ya bu?

Haber YorumlarıYorumcu Bey:

Ağzına salatalık diye başka birşey vermişler. Onun narkozuyla işte napsın garibim konuşmaya çalışıyor ağam

Haber YorumlarıLeven Ergün:

AMPUL SAYESİNDE KİMLERLE MUHATAP OLMAK ZORUNDA KALIYOZ :)))))))

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

biyigini silktiğimin šebegi.

Haber YorumlarıMehmet Öztürk:

Tehdidin bizi ancak güldürür komik olma UGANDA!

Haber YorumlarıYok canım:

Tanıyan varmı bu Kainerugaba yı ?? Komik birine benziyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt

İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
Sinem Ünsal, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

İfade veren Uzak Şehir’in yıldızı hakkında karar açıklandı
İran İslamabad'a böyle gitti! Müzakereler öncesi çarpıcı kare

İslamabad'a böyle gittiler! Müzakereler öncesi mesaj dolu kare
Bagajından eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti

Bagajdan eşya almak için arabadan indi, feci şekilde hayatını kaybetti
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor

İçişleri Bakanlığı uyardı; bu kez çok şiddetli geliyor

İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt

İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
Sinem Ünsal, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

İfade veren Uzak Şehir’in yıldızı hakkında karar açıklandı
İran İslamabad'a böyle gitti! Müzakereler öncesi çarpıcı kare

İslamabad'a böyle gittiler! Müzakereler öncesi mesaj dolu kare