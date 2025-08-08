Adıyaman'da Kalıcı Deprem Konutları Teslim Süreci Başladı

Adıyaman'da dört bir yanda inşa edilen kalıcı deprem konutlarının hak sahiplerine teslim sürecinin başlamasıyla birlikte, konteyner ve prefabrik kentlerde kalan kamu personelinin tahliye süreci gündeme alındı.

Bu kapsamda düzenlenen değerlendirme toplantısı, Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya vali yardımcıları ile il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı. Görüşmede, 6 Şubat depremlerinin ardından geçici barınma çözümü olarak kurulan konteyner kentlerin, kalıcı konutların teslimiyle birlikte peyderpey kaldırılacağı belirtildi.

Toplantıda, hak sahibi olmayan kamu personelinin konteyner ve prefabrik kentlerden tahliye süreci ele alındı. Bu çerçevede, kamu personelinin 1 Eylül 2025 tarihi itibariyle geçici barınma alanlarından tahliye edilmesine yönelik planlamalar değerlendirildi.

Vali Osman Varol, "Asrın felaketi olarak tanımlanan 6 Şubat depremlerinin ardından devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olduk. Kalıcı konutların teslimiyle birlikte geçici barınma alanlarını kademeli olarak devreden çıkaracağız. Bu süreçte kamu personelimizin de planlı ve sağlıklı bir şekilde tahliyesi için gerekli adımları atıyoruz" dedi.

Toplantı, kurumlar arası iş birliğinin ve koordinasyonun önemine vurgu yapılarak sona erdi. - ADIYAMAN