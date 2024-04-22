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Adıyaman'da Hurda Yüklü Tırlara Cezai İşlem Uygulandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde trafiği tehlikeye atan hurda yüklü tırlara cezai işlem uygulandı. Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Bulvarı Gaziantep karayolu üzerinde kurulan uygulama noktasında hurda taşıyıp üzerinde brandası olmayan 13 araca trafiği tehlikeye düşürmekten KTK'nın 65/1-H maddesini ihlalden 17 bin 280 TL idari para cezası kesti. Ekipler, 93 araç sorgulaması ile 384 kişinin de kimlik kontrolünü yaptı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde trafiği tehlikeye atan hurda yüklü tırlara cezai işlem uygulandı.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Bulvarı Gaziantep karayolu üzerinde kurulan uygulama noktasında hurda taşıyıp üzerinde brandası olmayan 13 araca trafiği tehlikeye düşürmekten KTK'nın 65/1-H maddesini ihlalden 17 bin 280 TL idari para cezası kesti.

Ekipler, 93 araç sorgulaması ile 384 kişinin de kimlik kontrolünü yaptı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Atatürk Bulvarı Gaziantep Adıyaman Gölbaşı trafik Güvenlik Ceza Trafik Emlak Yerel Güncel Haberler

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