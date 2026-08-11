Adıyaman'da 41 Aranan Şahıs Yakalandı, 10'u Tutuklandı

Adıyaman'da vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı.

Şüphelilerden 10'u tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanması, suç işleme potansiyeli bulunan kişilerin caydırılması ve suçların önlenmesine yönelik il genelinde çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, 5'i hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 41 kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapılırken, 10 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumlarına gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalarda ise 37 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerden 7'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, uyuşturucu madde ticareti suçundan 2 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda, 26 bin 553 adet sentetik ecza hapı, 28,09 gram çeşitli uyuşturucu madde ve 12 kök kenevir ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı