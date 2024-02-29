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Adıyaman'da 65 köy evinin kurası çekildi

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Adıyaman Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından noter huzurunda 65 köy evinin kura çekimi yapıldı. Kura sonucunda, 2017 ve 2018 Samsat depremleri, 2020 Elazığ Sivrice Depremi ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Adıyaman'daki hak sahiplerinin konutları teslim edilecek.

Adıyaman Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından noter huzurunda 65 köy evinin kura çekimi yapıldı.

AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü salonunda gerçekleşen kura çekimiyle, merkeze bağlı İncebağ ve Sarıharman ile Samsat ilçesine bağlı Kırmacık köyünde toplamda 65 köy evinin kurası çekildi. Kura sonrası 2017 ve 2018 Samsat depremleri, 2020 Elazığ Sivrice Depremi ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Adıyaman'daki hak sahiplerinin konutları teslim ediliyor.

8 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çekilen kura ile 6 Şubat depremleri nedeniyle yapılan konutlardan 2 bin 798'i sahiplerini bulmuştu. Bu gün de daha önceki depremlerde hak sahibi olan depremzedelerin konutlarının kurası çekildi.

AFAD Adıyaman İl Müdürü İshak Çindioğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Adıyaman son 8 yılda 4 büyük deprem geçirdik. 2017, 2018 Samsat depremi, 2020 Elazığ depremi ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşandı. Şuan 2017, 2018 yılında 7369 sayılı kanun kapsamında hak sahibi olan depremzedelere noter huzurunda şeffaf bir şekilde kuralarını çekiyoruz. Bu gün İncebağ, Sarıharman ve Samsat'ın Kırmacık köyünde toplamda 65 hak sahibinin kurasını çekeceğiz" dedi.

Hak sahipleri ise yeni yuvalarına kavuşmanın mutluluklarını yaşadıklarını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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