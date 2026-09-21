Adıyaman'da 4-6 yaş Kur'an kurslarında yeni dönem Vali Küçük'ün katılımıyla başladı

Adıyaman İl Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu tam gün Kur'an kurslarında yeni eğitim dönemi başladı.

Yeni eğitim döneminin açılışı, Adıyaman Valisi Abdullah Küçük'ün katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış programında kurs sınıflarını ziyaret eden Vali Küçük, minik öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Çocukların heyecanına ortak olan Vali Küçük, kurslarda yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında çocuklara yaşlarına uygun şekilde Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgilerin yanı sıra güzel ahlak ile milli ve manevi değerlerin kazandırılmasına yönelik eğitimler veriliyor.

Yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını dileyen Vali Abdullah Küçük, "Çocuklarımızın küçük yaşta milli ve manevi değerlerle tanışması çok önemli. İnşallah bu eğitim dönemini güzel ve verimli bir şekilde geçirirler. Tüm öğrencilerimize, ailelerimize ve öğreticilerimize hayırlı bir eğitim dönemi diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı