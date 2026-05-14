Adıyaman-Çelikhan yolu şehir geçişi çalışmaları başladı

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman-Çelikhan yolunun şehir geçişi bölümünde çalışmaların bugün itibarıyla başladığını bildirdi.

Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Parti İl Başkanı Ekrem Çadır, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kılınç, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Hasan Ünsal ve teşkilat mensuplarıyla birlikte, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından çalışmaları başlatılan Adıyaman-Çelikhan yolu şehir geçişi bölümünde incelemelerde bulundu.

Otogar Kavşağı ile Perre Antik Kenti arasında yer alan 3 kilometrelik bölümde yapılacak iki gidiş iki geliş modern yol projesi hakkında yetkililerden bilgi alan Alkayış, çalışmaların şehir içi ulaşım açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Milletvekili Alkayış, "Karayollarımız tarafından Adıyaman-Çelikhan yolumuzun önemli bir bölümü olan şehir geçişi çalışmalarımız bugün itibarıyla başlamıştır. Özellikle deprem sonrası Örenli TOKİ Konutları bölgesinde oluşan trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak olan bu proje; şehir içi trafiğini rahatlatacak, çevre yolu bağlantılarını güçlendirecek ve Çelikhan-Malatya güzergahındaki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirecektir" dedi.

Söz konusu 3 kilometrelik bölümün yaz ayları içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmasının hedeflendiğini belirten Alkayış, toplam 39,4 kilometrelik proje kapsamında 2 tünel ve 5 köprünün yer aldığı stratejik bir ulaşım yatırımının hayata geçirildiğini kaydetti. - ADIYAMAN

