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ADEX 2026 Bakü'de açıldı, fuara Türkiye'den 61 şirket katılıyor

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı ADEX 2026 ile Securex Caspian'ın açılış töreni yapıldı. Fuara 30 ülkeden 280 şirket katılırken Türkiye'den 61 şirket yer alıyor.

6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2026 ) Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliğini yaptığı 6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı (ADEX 2026 ) ve "Securex Caspian" - 15. Uluslararası İç Güvenlik, Koruma ve Kurtarma Ekipmanları Fuarı'nın resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla Bakü Expo Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Vügar Mustafayev ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu. Açılış töreninin ardından fuara katılan davetliler ve misafirler fuar alanını gezdi.

ADEX 2026'ya Türkiye'den 61 şirketin katılımıyla, 30 ülkeden toplam 280 şirket ve kuruluş katılmakta. Fuarda 53 ülke temsil edilirken, savunma sanayii, askeri teknolojiler, insansız sistemler, elektronik sistemler, havacılık, zırhlı araçlar, silah ve mühimmat alanlarındaki ürün ve teknolojiler sergileniyor. Türkiye'den ise "Roketsan", "Aselsan", "Baykar", "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI)" ve "Havelsan" fuarlara geniş katılım sağladı.

Eş zamanlı düzenlenen "Securex Caspian" fuarında ise iç güvenlik, kolluk kuvvetleri, sınır güvenliği, kurtarma, itfaiye ve siber güvenlik alanlarında kullanılan teknoloji ve ekipmanlar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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