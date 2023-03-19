Add Samsun Şube Başkanı Birol Yelekin: "Atatürk 'Tam Bağımsız' Bir Devlet Kurmanın Yollarını Açmıştır

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi'nce fener alayı düzenlendi. Kalabalık bir grup İlkadım ilçesi DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünden ellerinde fenerleriyle Onur Anıtına kadar sloganlar atarak yürüdü.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Gününde Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi'nce fener alayı düzenlendi. Dün akşam saat 19.00'da başlayan fener alayı 20.30'da basın açıklamasıyla son buldu. Açıklamayı yapan Samsun Şube Başkanı Birol Yelekin şunları söyledi:

" Çanakkale Zaferi; tarihin akışını değiştirmiş, emperyalizmi yenilgiye uğratmış en önemlisi de Türk ulusunun 232 yıllık mağlubiyetler zincirine son noktayı koymuş kıymetli bir zaferdir. Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine çıkmasıyla Türk ulusu kendi küllerinden yeniden doğmuş, tam bağımsız bir devlet kurmanın yollarını açmıştır. İtilaf devletleri 19 Şubat 1915 tarihinde en güçlü donanmalarıyla Çanakkale Boğazı'na dayanmış, İstanbul'u teslim almak istemiştir. Karadeniz'e çıkma amaçları Çarlık Rusya'sına yardım ederek Almanya'nın saf dışı bırakılarak 1. Dünya Savasının bitirilmesini sağlamaktır.

"57. ALAYLA ÇANAKKALE GEÇİLMEZ DESTANINI YAZDIRDILAR"

Kahraman Türk Milleti beklemedikleri bir direnç göstererek dünyanın en büyük savaş gemilerine karşı Nusret Mayın Gemisi'nin son gece döşediği mayınlar ve kıyı topçu ateşi sayesinde 18 Mart 1915 akşamı büyük bir hezimete uğratılmıştır. Denizden geçemeyeceğini anlayan düşman askeri bu sefer 25 Nisan 1915 sabahı sekiz buçuk ay sürecek kanlı kara savaşını başlattı. Bilmiyorlardı ki karşılarına Mustafa Kemal gibi bir deha çıkacaktı. Conkbayırı'nda, Anafartalar'da görülmemiş üstün savaş taktikleriyle ve 'Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum!' dediği 57. Alayla Çanakkale Geçilmez destanını yazdırmıştır. Çanakkale savaşlarının yüreklendirdiği Türk milleti, Mustafa Kemal'in önderliğinde TBMM'yi açmış, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur. Dün Çanakkale'yi geçemeyenler ne yazıktır ki bugün iktidarı elinde bulunduranların yanlış uygulamaları yüzünden ülkemiz limanlarını, fabrikalarını ellerine geçirmişlerdir. Bugün her zamankinden daha uyanık olmalıyız. Çanakkale dirençtir, Çanakkale Nusret Mayın Gemisi'dir, Çanakkale Seyit Onbaşı'dır, Çanakkale 57. Alaydır, Çanakkale Mustafa Kemal'dir. Çanakkale büyük bir destan ve geçilmezdir. Çanakkale savaşlarının 108. yılında Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi minnet ve saygı ile anıyorum."