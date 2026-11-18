(ESKİŞEHİR) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Avci, Sözcü TV'ye kayyum atanmasına ilişkin, "Gazetecilerin susturulmasına, halkın haber alma hakkının gasbedilmesine, Anayasa'nın güvence altına aldığı özgürlüklerin çiğnenmesine karşıyız" dedi.

Avci, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de gerçekleri anlatan basın kuruluşlarının baskıyla karşı karşıya kaldığını, artık Türkiye'de açık bir demokrasi ve basın özgürlüğü sorunu olduğunu belirtti.

Avci, şunları kaydetti:

"TELE1, Halk TV ve şimdi de Sözcü TV. Bağımsız ve eleştirel yayın kuruluşlarına yönelik müdahaleler, kayyum uygulamaları ve baskılar artık münferit olaylar olarak değerlendirilemez. Ortada açık bir demokrasi ve basın özgürlüğü sorunu vardır. Ülkeyi yönetemeyenler, ülkenin konuşmasını da mı engellemek istiyor? Ekonomiyi düzeltemeyenler, yoksulluğu ortadan kaldıramayanlar, gençlere gelecek sunamayanlar, okullarda büyüyen şiddete çözüm üretemeyenler, bilimsel eğitimi savunamayanlar hangi hakla halkın haber alma özgürlüğüne müdahale ediyor? Kamu kaynakları ve fonlarla ilgili iddialara şeffaflıkla cevap vermek yerine neden eleştiren sesler hedef alınıyor? Bağımsız olması gereken yargı neden sürekli tartışmaların merkezinde?"

Avci, bağımsız basın kuruluşlarına yönelik baskılara, gazetecilerin susturulmasına, halkın haber alma hakkının gasbedilmesine, Anayasa'nın güvence altına aldığı özgürlüklerin çiğnenmesine karşı olduklarını belirtti.

Kaynak: ANKA