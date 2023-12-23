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Adana Yüreğir Belediyesi Doğankent Nüfus Şefliği'ni hizmete açtı

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Adana Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in ilçeye kazandırdığı Doğankent Nüfus Şefliği, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Şeflik, bölgedeki mahalle ve köylere hizmet verecek.

Adana Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in ilçeye kazandırdığı Doğankent Nüfus Şefliği, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Yüreğir Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan Doğankent Nüfus Şefliği'nin açılışı için tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'ın yanı sıra Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı ile vatandaşlar katıldı.

"Hızlı, kolay ve ulaşılabilir kamu hizmeti"

Törende konuşan Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, Doğankent Nüfus Şefliği'nin bölgedeki mahallelerde yaşayan yaklaşık 35 bin kişiye hizmet vereceğini söyledi. Kamu hizmetini vatandaşların ayağına getirdiklerini belirten Başkan Kocaispir, "Merkeze uzak mahallelerdeki vatandaşlarımıza daha hızlı ve kolay ulaşılabilir kamu hizmeti sağlıyoruz. Doğankent ve civardaki mahalle sakinlerimiz ulaşım sıkıntısı yaşamadan işlemlerini ferah ve konforlu bir ortamda kolayca yapmış olacaklar. Ayrıca merkezdeki yoğunluğu da hafifletmiş olacağız" dedi.

Yüreğir Belediyesi tarafından yer tahsisi, tadilatı ve tefrişatı yapılarak Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü'ne teslim edilen tesis Doğankent, Solaklı, Yunusoğlu, Havutlu başta olmak üzere bölgedeki mahalle ve köylere hizmet verecek.

"Doğankent'e çok önemli bir hizmet"

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger konuşmasında nüfus şefliğin Doğankent'e açılmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, hizmeti vatandaşın ayağına götüren anlayışla çalıştıklarını ve bunu birçok devletin başaramadığını anlattı.

"İhbarda bulunanların kimliği saklı kalacak"

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ise törende yaptığı konuşmada huzur ve güvenliğin çok önemli olduğunu; huzur ve güven olmadan, nüfus müdürlüğünün de bir anlam ifade etmediğini belirterek, bir süre önce kentte yaptıkları güvenlik toplantısını anlattı. Gençlerin uyuşturucuların kucağına düştüğünü belirten İçişleri Bakan Yardımcı Mehmet Sağlam, "Mahallenizde, sokağınızda, evinizin önünde bu işlerle uğraşan şerefsizler varsa bunları bildireceksiniz. 112'ye ihbarda bulunanların artık kimliklerini söylemeye ihtiyacı da olmayacak.

Kimliklerinin saklı kalmasını istiyorlarsa o da saklı olarak kalacak, hiçbir tarafa bildirilmeyecek" dedi. Sağlam, bu sorunun çözümü için vatandaş ile devletin iş birliği yapması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Nüfus Şefliğinin açılış kurdelesi kesildi.

Bölgedeki mahalle sakinleri ise çok güzel bir hizmete kavuştuklarını ifade ederek, Başkan Kocaispir'e teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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