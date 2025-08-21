Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan Kebap Uyarısı

Adana Kasaplar Odası Başkanı'ndan Kebap Uyarısı
Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, gerçek Adana kebabında kullanılan kıymanın dağılması gerektiğini vurgulayarak, hile yapılmış kebaplara dikkat edilmesi gerektiğini açıkladı. Kebapta kullanılmaması gereken malzemelere de dikkat çeken Yağmur, gerçek kebabın nasıl olması gerektiğini ayrıntılarıyla anlattı.

Gerçek Adana Kebabı'nın zırhla çekildiğini belirten Yağmur, "Gerçek Adana kebabının altına kıyma saplandıktan sonra bir şiş koyulur. Neden? Çünkü o kıyma ocağa dökülmesin diye. Yani, piştikten sonra şişten çekerken yavaşça bulgur gibi dağılması gerekir. Eğer o kebapta kıyma dağılmıyorsa, ben onda art niyet ararım. Belki karbonat, belki hamur, belki ekmek vardır içinde. Neden? Tutsun diye. Ama gerçek kıyma dağılır; bulgur gibi dağılır" diye konuştu.

Kıyma kebabının normal şişlerde olması gerektiğine de değinen Yağmur, "Kuzu eti haricinde hiçbir et kebabın içine girmez. Bu kebap, mutlaka sırt etinden yapılır. ve eğer o kıyma, şişten çekerken dağılıyorsa, işte o gerçek Adana kebabıdır. Ama kıyma dağılmıyorsa, elle kıymayı açıp içine soğanını, biberini yerleştiriyorsanız ve kıyma kendi kendine kapanıyorsa. Bu kıyma değildir. Bu Adana kebabı hiç değildir" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
