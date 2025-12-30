Nacar: 'Muhtarlarımız gözümüz kulağımız'

Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, çeşitli mahalle muhtarlarına sağlık hizmetlerini anlatıp onları dinledi.

Konakoğlu, Küçükburhaniye, Mithatpaşa, Günlüce, Fatih Sultan Mehmet, Ulus, Şahin Özbilen, Civantayak, Karakayalı ve Dikilitaş mahallelerinin muhtarları İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar ile muhtarlar istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Muhtarların vatandaş ile kamu kurumları arasında güçlü bir köprü görevi üstlendiğini belirten İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, "Muhtarlarımız sahadaki gözümüz kulağımızdır. Mahallelerimizden gelen her görüş ve öneri, sağlık hizmetlerimizi daha erişilebilir ve etkin kılmamız açısından büyük değer taşımaktadır" dedi.

Nacar, "Muhtarlarımız sağlık hizmetlerimizin sağlıklı ilerlemesi konusunda vatandaşlarımıza ulaşmakta gözümüz, kulağımız. İl Sağlık Müdürlüğü'müzde mahallelerimizin sağlık hizmetlerine ilişkin ihtiyaç ve taleplerinin doğrudan değerlendirilmesi amacıyla muhtarlarımızla istişare toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda, sahadan gelen geri bildirimlerin sağlık hizmetlerinin planlanması ve etkinliğinin artırılmasındaki önemi vurgulandı" diye konuştu. - ADANA