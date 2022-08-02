Adana haberleri! Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi 'İyi Uygulama' Örnekleri Arasında Gösterildi

Seyhan Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (SEYTİM) Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından tüm dünyada 'İyi Uygulama' örnekleri arasında gösterildi. SEYTİM'in çok kısa süre içerisinde kuruluş amacına ulaştığının altını çizen Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Gururlu ve çok da mutluyuz" dedi.

Planlanan eğitim ve gelişim programlarıyla yaratıcı fikirlerin hayata geçirebildiği ve katma değeri yüksek ürünlerin elde edilebildiği SEYTİM, Seyhan Belediyesi'nin üreten belediyecilik anlayışının lokomotifi olma yolunda ilerliyor. Ayrımsız tüm bireylerin ücretsiz olarak yararlanabildiği SEYTİM, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından tüm dünyadaki 'iyi uygulama' örnekleri arasında gösterildi.

Eğitim, tasarım ve üretim alanlarında hizmet vermek üzere kurulan ve gelişmiş teknolojik altyapı ve imkanlara sahip SEYTİM, bünyesinde Adana'da ilk kez, tasarım atölyeleri, programlama atölyeleri, elektronik proje atölyeleri, görsel içerik atölyeleri, tarımda inovasyon, e-spor ve sanat gibi birçok teknolojik alanı barındırıyor. UNCHR'nin web sitesinde SEYTİM'in kuruluş amacı, gerçekleştirilen faaliyetler hakkında detaylı bilgiler İngilizce olarak okuyuculara aktarılırken Akay, SEYTİM'in çok kısa süre içerisinde kuruluş amacına ulaşmasının gurur verici olduğunu söyledi. Akay, "Projemizi 'iyi uygulama' unvanına layık gördükleri için UNHCR Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc ve değerli ekiplerine çok teşekkür ederiz" diye konuştu. İyi uygulama örneğine https://www.refugeeinfoturkey.org/goodpractices.html bağlantısı ile ulaşabilir.