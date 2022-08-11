Adana haberleri! Yaşar Kemal Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi'nin Temeli, Ceyhan'da Atıldı

Ceyhan'da Çukurova'nın "İnce Memed"i Yaşar Kemal'in adını taşıyan "Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi"nin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ev sahipliğindeki törene, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, CHP Osmaniye İl Başkanı Şükret Çaylı, Osmaniye Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, CHP Ceyhan İlçe Başkanı Fikrit Cirit, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Saadet Cerit, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Bengül, Deva Partisi İlçe Başkanı Mehmet Çakır, Saadet Partisi İlçe Başkanı Sezai Şimşek, Demokrat Parti İlçe Başkanı Hüseyin Demiray, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, basın mensupları ve Ceyhanlılar katıldı.

"KÜLTÜR-SANATIN VE SANATÇININ YANINDAYIZ"

Bereketli Çukurova topraklarının dünya edebiyatına kazandırdığı Yaşar Kemal'in adını taşıyan merkezin genç nesillerin bakış açısında olumlu değişimler yaşanmasına olanak sağlayacağını belirten Başkan Hülya Erdem, "Ceyhan'da kültür-sanatın ve sanatçının, edebiyatın, yazının ve yazarların öneminden hareketle, genç nesillerimizin bakış açısında olumlu değişimler yaşanması için çalışıyoruz. Bugün temelini attığımız yaşam merkezimiz gençlerimizi kararlı adımlarla geleceğe hazırlarken kadınlar için de yeni fırsatlar sunacak. Ailemiz Ceyhan için belediyedeki tüm birimlerimizle, gençlerimiz gibi kararlı ve emin adımlarla ilçemizi en güzel yerde konumlandıracağız" dedi.

Büyük üstat Yaşar Kemal'in yoksulluğa inat, dünya edebiyatına adını altın harflerle yazdırdığını, bir çok yapıtında Çukurova'dan, Anadolu'nun efsanelerinden ve masallarından yararlandığını, gerçek yaşam öykülerini edebiyat dünyasına kazandırdığını kaydeden Başkan Erdem, "Nobel Edebiyat Ödülü'ne Türkiye'den aday gösterilen ilk yazarımız ve elbette Çukurova'nın yoksul halkına arka çıkan İnce Memed'in halkı için savaşmasını otuz iki yılda, dört ciltten oluşan eserle dünyanın hizmetine sunan Yaşar Kemal'in adını verdiğimiz Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi, inanıyorum ki; güzel Ceyhanımızda farklı bir atmosfer oluşturacak" diye konuştu.

"DİNLENME YERİ DE OLACAK"

Merkezde gençler için bir kütüphane ve üreten Ceyhanlı kadınlar için satış noktaları yer alacağını dile getiren Başkan Erdem, şöyle devam etti:

"Merkez kapsamında Ceyhanlı değerli ailelerimizin dinlenme yeri ve belediyemiz bünyesinde çalıştırılacak ve istihdam sağlayacak ayrı bir işletmemiz olacak. Ceyhanımıza, Ceyhanlımıza sevdamızı her fırsatta dile getiriyoruz. Hizmeti ilke edinmiş bir yapıyla, belediyemizin tüm personeliyle, ilçemizin her karışında sosyal belediyeciliği ilmek ilmek işlemeye özen gösteriyoruz. Kültür-sanat, spor ve sosyal etkinlikleri ilçemizin her bölgesine yaydığımız gibi belediyeciliğin temel ilkelerinden hareketle kaynaklarımızı doğru kullanmaya ve 'Önce insan, önce Ceyhanlı' şiarıyla görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz."

Her zaman dile getirmekten onur duyduğu 'Kadim Ceyhan' ilçesinde aydınlığa temel attıklarını belirten Başkan Hülya Erdem, "Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda, vatanımızı en çok sevmenin kanıtı olarak görevimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Biz, bu yoldan dönmeyeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

BAŞKAN KARALAR: "ZORLUKLARI BİR BİR AŞIYORUZ, BAHANEYE YER YOK"

Konuşmasına "Allahına kadar Adanalıyık" sözleriyle başlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise "Adana gibi bir ilde başkan olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bundan daha büyük mutluluğum ise yüce rabbime çok sevdiğim kente çok sevdiğim kentin insanlarına hizmet fırsatı verdiği için şükranlarımı sunuyorum. Bu bizim için büyük bir onur" diye konuştu.

Zorlukları dile getirdiğini ancak önemsemediğini, göreve geldikten sonra önlerine konulan tabloyu anlattıklarını fakat bahanelere sığınmadıklarını vurgulayan Başkan Karalar, "Hem tabloyu anlattık hem bu tablo karşısında yaptığımız hizmetleri, katettiğimiz yolları, hem de hedefimizi anlattık. Gerek Ceyhan gerekse Büyükşehir Belediyesi büyük zorluklar ile teslim alındı ama zorlukları teker teker aşarak hem Adana'ya hem de Ceyhan'a bugüne kadar görülmemiş hizmetler yapıldı" dedi.

Temeli atılan kültür sanat merkezinin adının "Yaşar Kemal" olmasının başka bir onur kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Zeydan Karalar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim onurumuz, hemşehrimiz Yaşar Kemal, Adana'nın onuru. Sadece Adana'nın değil Türkiye'nin onuru. Dünyanın en büyük edebiyatçılarından birinin adını taşıyan "Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi" sayesinde gençlere ve kadına sunulacak hizmet ülkemizin aydınlığına sunulan bir hizmet anlamı taşımaktadır. Kadına verilen her yeni iş imkanı, yeni bir yöneticilik anlayışı, yeni bir ayakta durma fırsatı Mustafa Kemal Atatürk'ün kafasındaki, hedefindeki Türkiye hayalini gerçekleştirmek için atılan adımlardır. Hayırlı olsun, Başkanımız Hülya Erdem'i tebrik ediyorum."

2 yıl önce neredeyse her gün su sorunuyla boğuşan Ceyhan'da yaşanan su kesintilerine son verdiklerini, su borusu patlaklarının önüne geçtiklerini, göreve seçilmeden önce başlayan ancak sadece yüzde 10'u tamamlanan bir projeyi hızla bitirerek su yetersizliğini sona erdirdiklerini kaydeden Başkan Karalar, "Adana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi, Ceyhanlının hayatı boyunca görmediği asfalt hamlesi başlattı. Ceyhan'da gerçekleştirdiğimiz su isale hattının bedeli 100 milyon liranın üstünde. Döktüğümüz asfaltın bedeli 150 milyon liranın üzerine çıktı. 250 milyon lira sadece 2 iş için fazla değil elbette. Ceyhanımıza, Ceyhanlımıza feda olsun. Adana'ya ve Ceyhan'a daha neler yapacağız neler" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve törene katılan tüm konuklar, "Yaşar Kemal Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezi"nin temelini birlikte attı.