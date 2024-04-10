Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuklara Sürpriz Yaptı

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı nedeniyle çocuklara sürpriz yapıp, gölde tekne ile gezdirip onlarla oyun oynadı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü "çocuklar gülerse dünya güler" felsefesiyle hareketle Ramazan Bayramında da çocukları unutmadı. Farkı mahallerden seçilen bir çok çocuğu alan polisler önce Seyhan Baraj Gölünde tekne turu yaptı. Daha sonra Sualtı Polis Amirliğine getirilen çocuklar burada gönüllerince eğlendi. Polis çocuklarla birlikte günümüzde unutulmaya yüz tutmuş yakan top gibi oyunlar oynadı. Ayrıca polis parkta çocukları salıncağa ve karşılıkla tahterevalliye bindi. Çok eğlendiğini söyleyen çocuklar bayramda unutulmaz bir gün geçirme fırsatı verdiği için öncelikle Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, daha sonrada kendileriyle oyun oynayan polislere teşekkür etti. Polis çocukları sadece oynatmakla kalmayıp onlara birer de bayram hediyesi verdi. - ADANA