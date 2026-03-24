Minik yüreklerden Mehmetçiğe sıcak dokunuş

Minik yüreklerden Mehmetçiğe sıcak dokunuş
Adana'nın Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Şırnak'taki komandolara mektuplar ve atkılar gönderdi. Duygulu anların yaşandığı teslim töreni, askerler için moral kaynağı oldu.

Adana'da eğitim gören öğrencilerin kaleme aldığı mektuplar ve kendi emekleriyle hazırladıkları atkılar, Şırnak'taki komandolara ulaştırıldı. Duygu dolu anların yaşandığı teslim töreni, birlik personelini hem gururlandırdı hem de duygulandırdı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından 23 Şubat 2026 tarihinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına gönderilen mektup ve atkı hediyeleri, düzenlenen programla birlik personeline teslim edildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen destek ve moral mesajlarının en anlamlı örneklerinden biri olan hediyeler, görev başındaki Mehmetçiklere moral kaynağı oldu. Öğrencilerin içten duygularla kaleme aldığı mektuplar tek tek okunurken, el emeği atkılar da personele takdim edildi. Teslim anlarına ait görüntülerde, askerlerin duygu dolu anlar yaşadığı, öğrencilerin göndermiş olduğu hediyelerin birlik içerisinde büyük bir memnuniyetle karşılandığı görüldü. Yetkililer, bu anlamlı destekten dolayı öğrencilere ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, milletin duası ve desteğiyle görevlerini azimle sürdürdüklerini ifade etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
