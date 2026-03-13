Adana'da 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama

ADANA'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda adreslerinde 21 bin 165 uyuşturucu hap, 9,22 gram bonzai ile 1,81 gram bonzai hammaddesi ele geçirilen T.Y. (23) ile S.A. (42) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde satış yaptığı belirlenen T.Y. ile S.A.'nın adreslerine baskın yaptı. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 21 bin 165 uyuşturucu hap, 9,22 gram bonzai ile 1,81 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinde uyuşturucu madde satışı yapmadıklarını, kullanmak için satın aldıklarını öne süren şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı