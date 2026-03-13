Haberler

Adana'da 'torbacı' operasyonunda 2 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 21 bin 165 uyuşturucu hap ve bonzai ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

ADANA'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda adreslerinde 21 bin 165 uyuşturucu hap, 9,22 gram bonzai ile 1,81 gram bonzai hammaddesi ele geçirilen T.Y. (23) ile S.A. (42) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde satış yaptığı belirlenen T.Y. ile S.A.'nın adreslerine baskın yaptı. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 21 bin 165 uyuşturucu hap, 9,22 gram bonzai ile 1,81 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinde uyuşturucu madde satışı yapmadıklarını, kullanmak için satın aldıklarını öne süren şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı

Korkulan oldu!
Kiliseden 11 milyon TL çalıp genelevde yiyen piskopos görevden alındı

Kiliseden milyonlar çalıp genelevde yiyen piskopos için karar verildi
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı

Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'dan korkutan haber