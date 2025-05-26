Adana'da Sıcak Havada Serinlemek İçin Salto Yapan Gençlerin Sözleri Dikkat Çekti

Adana'da Sıcak Havada Serinlemek İçin Salto Yapan Gençlerin Sözleri Dikkat Çekti
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Adana'da sıcak hava dalgasında gençler sulama kanallarında serinlemek için tehlikeli hareketler yaptı. Kanala atlayan bir genç, dikkat çeken sözler sarf ederek pes dedirtti.

Adana'da sulama kanallarında serinleyen bir gencin kanala atlarken, 'Hakkını veremeyen annesiyle güne gitsin' demesi pes dedirtti.

Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına giren kentte güneş altındaki termometreler 36 dereceyi gösterdi. Bazı gençler ise tehlikeye aldırış etmeden sulama kanallarına girerek serinledi. Bu sırada bir gencin kanala atlarken 'Hakkını veremeyen annesiyle güne gitsin', derken başka birinin ise 'Hayat kısa Adanalılar uçuyor' demesi pes dedirtti.

Kanalda yüzenlerden Arafat Özden (17), "Hava sıcak, terliyoruz, çalışıyoruz. Yüzmeyi bilmeyen gelmesin. Korkmuyorum, hayat bizden 'korkma' algısını aldı. Hayat, cesurları sever" dedi.

Sıcaktan bunalanlardan Ahmet Yılmaz (18) ise "Sıcak o nedenle yüzüyoruz. Arada sırada gelip böyle kanala giriyoruz. Havalar ısınınca sen bizi burada gör. Hiç korkmuyorum ama en ufak bir hatada ölürsün" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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