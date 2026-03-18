Adana'da şehitler unutulmadı

Adana'da şehit aileleri evlatlarının kabirleri başında dua ederek karanfil bıraktı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı. Asri Mezarlık Şehitliği'nde anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan törenin ardından saygı duruşunda bulunularak saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Diyarbakır Lice'de, askeri aracın geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Er Kadir Görgülü'nün annesi Bedia Görgülü, "Yine bir bayram geldi ve evladımız yok. Acımız büyük, maalesef. Her zaman evladımı hatırlıyoruz, hiç kalbimizden çıkmıyor" dedi.

Şehit yakını Ali Çelik ise, "Allah terörün belasını versin. Allah vatanımızı korusun ve yüceltsin" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen programa kent protokolü ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı