Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi karıştıracak hamle! Livakovic için düğmeye bastılar

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürerken, kaleci transferi için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'nin bonservisini elinde bulundurduğu Dominik Livakovic'i gündemine aldığı öne sürüldü.

İTALIANO'DAN ONAY ÇIKTI

İddialara göre Vincenzo Italiano, 31 yaşındaki Hırvat kaleci için olumlu rapor verdi. Beşiktaş yönetiminin, Livakovic transferini satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.

FENERBAHÇE'YE DÖNMEYE SICAK BAKMIYOR

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Dinamo Zagreb'de geçiren Livakovic'in, Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakmadığı öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulübün ise Dinamo Zagreb'in yaklaşık 3 milyon euroluk teklifini yetersiz bularak geri çevirdiği, Beşiktaş'ın da oyuncunun mali şartlarını araştırdığı ifade edildi.

DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini koruyan Dominik Livakovic, performansıyla da öne çıktı. İngiltere karşısında kalesinde dört gol görmesine rağmen yaptığı yedi kurtarışla maçın oyuncusu seçilen tecrübeli file bekçisi, Avrupa basınından da övgü aldı.