Haberler

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi karıştıracak hamle! Livakovic için düğmeye bastılar

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi karıştıracak hamle! Livakovic için düğmeye bastılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin bonservisini elinde bulundurduğu Dominik Livakovic'i transfer listesine aldığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama formülünü değerlendirdiği iddia edilirken, Hırvat kalecinin Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

  • Beşiktaş, Fenerbahçe'nin bonservisini elinde bulundurduğu Dominik Livakovic'i satın alma opsiyonlu kiralama ile transfer etmeyi planlıyor.
  • Teknik direktör Vincenzo Italiano, Livakovic transferi için olumlu rapor verdi.
  • Livakovic, Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakmıyor; Beşiktaş oyuncunun mali şartlarını araştırıyor.

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürerken, kaleci transferi için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlıların, Fenerbahçe'nin bonservisini elinde bulundurduğu Dominik Livakovic'i gündemine aldığı öne sürüldü.

İTALIANO'DAN ONAY ÇIKTI

İddialara göre Vincenzo Italiano, 31 yaşındaki Hırvat kaleci için olumlu rapor verdi.  Beşiktaş yönetiminin, Livakovic transferini satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi.

FENERBAHÇE'YE DÖNMEYE SICAK BAKMIYOR

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Dinamo Zagreb'de geçiren Livakovic'in, Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakmadığı öne sürüldü. Sarı-lacivertli kulübün ise Dinamo Zagreb'in yaklaşık 3 milyon euroluk teklifini yetersiz bularak geri çevirdiği, Beşiktaş'ın da oyuncunun mali şartlarını araştırdığı ifade edildi.

DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini koruyan Dominik Livakovic, performansıyla da öne çıktı. İngiltere karşısında kalesinde dört gol görmesine rağmen yaptığı yedi kurtarışla maçın oyuncusu seçilen tecrübeli file bekçisi, Avrupa basınından da övgü aldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

Ülkeyi yıkan çifte deprem! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli vatandaşımız hayatını kaybetti

Kahreden haber! 3 engelli vatandaşımız feci şekilde can verdi
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek

AK Parti'de bir ilk! Vekiller istedi, Erdoğan ezber bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de büyük kıyım! Gönderilecek oyuncu sayısından 2 takım çıkar

Gönderilecek oyuncu sayısından 2 takım çıkar
İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü

İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü! İzleyenler dondu kaldı
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar

Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı

Görüntü bugün Kars'ta kaydedildi
Ganalı şamandan olay itiraf: Yanlışlıkla Türkiye'ye büyü yaptım

Neden elendiğimiz şimdi belli oldu: Çırağım haritayı kaydırınca...
Motosiklet hırsızlarına savaş açtı! Adını 'Batman' koydular

Kim bu gizemli kahraman? Sokaklardan fotoğraf yağıyor
Avrupa'da 100 kişinin canını alan sıcaklar Türkiye'ye geliyor

100 kişinin ölümüne neden oldu! Türkiye'ye geliyor, alarm verildi