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Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli vatandaşımız hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli vatandaşımız hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli vatandaşımız hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir binada çıkan yangın faciayla sonuçlandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, ilk belirlemelere göre engelli olduğu öğrenilen 3 kişi hayatını kaybederken dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

  • Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında 3 engelli vatandaş hayatını kaybetti.
  • Yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
  • Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor, soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'tan gelen son dakika haberi yürekleri dağladı. Onikişubat ilçesinde bir ikamette henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın acı bir bilançoya yol açtı.

İTFAİYE EKİPLERİ KAHREDEN TABLOYLA KARŞILAŞTI

Edinilen bilgilere göre yangın, Onikişubat ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Evden yükselen dumanları ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşların hızla ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan Kahramanmaraş İtfaiyesi ekipleri, alevlere anında müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Ekiplerin evde yürüttüğü titiz soğutma çalışmaları sonrasında ise kahreden tablo ortaya çıktı.

ENGELLİ 3 VATANDAŞIMIZ CAN VERDİ

Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan ilk incelemelerde, içerde bulunan ve engelli oldukları öğrenilen 3 vatandaşımızın maalesef hayatını kaybettiği belirlendi. Feci şekilde can veren mağdurların kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

DUMANDAN ETKİLENEN 2 KİŞİ HASTANEDE

Olay sırasında evde bulunan ve yoğun dumana maruz kalan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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