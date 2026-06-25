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İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü

İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü Haber Videosunu İzle
İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü
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İstanbul'da kaydedilen görüntülerde iki çöp konteynerinin kimsenin müdahalesi olmadan hareket ettiği görüldü. Konteynerlerden biri ara sokağa saparken, diğeri sokak boyunca ilerlemeye devam etti. İlginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da gece saatlerinde kaydedilen görüntüler şaşkınlık yarattı. Sokakta bulunan iki çöp konteynerinin kimsenin müdahalesi olmadan hareket ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KONTEYNERLER SOKAKTA İLERLEDİ

İstanbul'da kaydedilen görüntülerde, yokuş üzerindeki sokakta bulunan iki çöp konteynerinin kendi kendine hareket ettiği görüldü.

Videoda konteynerlerden biri ara sokağa doğru yönelirken, diğeri ise ana yol üzerinde ilerlemeye devam etti. O anlar çevredeki bir binadan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Konteynerlerin bir süre kontrolsüz şekilde hareket etmesi çevrede şaşkınlığa neden oldu. Görüntülerde konteynerlerin park halindeki araçların arasından ilerlediği, çevrede o sırada herhangi bir kişinin bulunmadığı görüldü.

Konteynerlerin neden hareket ettiği netlik kazanmazken, olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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