Gölde değil sokakta kano keyfi

Adana’da etkili olan sağanak yağış sonrası sokaklar göle dönerken, bir vatandaş kanosuyla su biriken sokakta gezinti yaptı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Adana'da sağanak yağış sonrası sokaklar adeta göle dönerken bir vatandaşın kanosuyla sokakta gezmesi anbean cep telefonuyla görüntülendi.

Kentte gece başlayan yağış sabah saatlerinde yerini kuvvetli sağanak yağışa bıraktı. Süren sağanak yağış sebebiyle ana arterler, caddeler ve ara sokaklarda adeta göle döndü. Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde bir kişi ise sokağın göle dönmesini fırsat bildi. Kanosuyla sokakta biriken suya giren bir kişi gezintiye çıktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
