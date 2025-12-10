Haberler

Metruk binanın bir bölümü gürültüyle yıkıldı: Mahalleli deprem sandı

Metruk binanın bir bölümü gürültüyle yıkıldı: Mahalleli deprem sandı
Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde sabaha karşı yanan metruk bir binanın yıkılması mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu. Önceden tehlike arz eden bina ile ilgili bildirimlerde bulunduklarını belirten mahalleli, yetkililerden acil müdahale talep ediyor.

Adana'da yağan yağmur sonrası, bir süre önce yanan metruk binan bir bölümü sabaha karşı yıkılınca, mahalleli deprem oldu zannedip korku dolu anlar yaşadı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi 60025 Sokak'ta bulunan, daha önce nedeni bilinmeyen bir yangında ağır hasar gören metruk binanın bir bölümü, sabaha karşı büyük bir gürültüyle yola doğru yıkıldı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri, deprem olduğunu düşünerek panik içinde dışarı çıktı. Yıkılan binayı görünce olayın nedenini anlayan vatandaşlar, uzun süredir tehlike saçan yapıyla ilgili defalarca bildirimde bulunduklarını belirtti.

Mahalle sakini İbrahim Şahin, "Buradan her gün onlarca araç ve öğrenci geçiyor. Yetkililere bildirmemize rağmen hiçbir güvenlik önlemi alınmadı. Gece çökmesi büyük bir faciayı önledi. Evlerimiz burada, korkarak oturuyoruz. Bir an önce müdahale edilmesini istiyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
