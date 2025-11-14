Adana'da Lösemili Çocuklar Balon Uçurdu

Adana'da Atlı Birlik Grup Amirliği'ndeki atları seven 30 lösemi hastası çocuk, polis ağabey ve ablaları ile birlikte balon uçurdu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte lösemi tedavisi gören 30 çocuğu Atlı Birlik Grup Amirliğine götürdü. Burada atları seven çocuklar keyifli bir gün geçirdi. Çocuklar, atları sevdikten sonra polis onlara uçan balon hediye etti. Çocuklar, "Umut varsa iyileşme de vardır" diyerek uçan balonları havaya bıraktı. Gün boyunca hem eğlenen hem de unutulmaz anılar biriktiren çocuklar, etkinlik sonunda çeşitli hediyelerle mutluluklarını taçlandırdı. - ADANA