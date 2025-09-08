Haberler

Adana'da Kadınların Salça Mesaisi Başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde kadınlar, kendi yaptıkları salçaları güneşte kurutarak emeklerini değerlendiriyor. Damlar kırmızı biberlerle dolarken, imece usulü çalışarak lezzetli salçalar üretme çabası devam ediyor.

Adana'da birçok kişinin emek vererek yaptığı biberin salça yolculuğu başladı. Kadınların, kendi yaptıkları salçaları güneşle pişmesi için damlara sermesi ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Adana'nın birçok bölgesinde olduğu gibi Kozan ilçesinde de salça mesaisi başladı. Biberin salçaya dönüşen yolculuğunda kırmızıya boyanan damlar dikkat çekti. Mahallelerde imece usulü kırmızı salçalık biberleri temizleyip çektiren kadınlar damlara sermesinden sonra güneş altında eşit şekilde kuruması için günde 10-15 kez karıştırmaya başladı. Emek dolu mesainin sonunda, güneşte pişerek hazır hale gelen salçaların her yıl olduğu gibi bu sene de sofralara lezzet katması bekleniyor.

"Hem ne tükettiğimizi biliyoruz hem de daha lezzetli oluyor"

Her yıl kendi salçasını üreten Hatice İleri, "Salça yapımı zor ve meşakkatli. Ben 1,5 ton biber aldım ve ailecek kullanıyoruz. Benim biberim çok olduğu için bir ay sürecek kuruması. Yağmur yağma ihtimaline karşı çadırlarımızı hazırladık. Karıştırdıktan sonra üstünü tülbentlerle örtüyoruz. Kendi salçamızı yaparak hem ne tükettiğimizi biliyoruz hem de daha lezzetli oluyor. Zor bir mesai, günde 10-15 kez güneşte karıştıracağız. Ama zor olsa da severek hazırlıyoruz" dedi.

Evin damında salça kurutan Hatice Demiryürek ise, "Ben 120 kilogram biber aldım. İnşallah 20 kilogram salça çıkar diye düşünüyoruz. Böyle daha lezzetli ve güzel oluyor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
