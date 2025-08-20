Adana'da Filistinli Yaralıların Tedavisi Devam Ediyor

Adana'da Filistinli Yaralıların Tedavisi Devam Ediyor
Filistin'in Gazze şehrinden Türkiye'ye getirilen yaralılar, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi ediliyor. Vali Köşger, hastanede tedavi altındaki aileleri ziyaret ederek destek sundu.

Filistin'in Gazze şehrinden Türkiye'ye gelen yaralılar Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şifa buluyor. Tedavi için getirilen Filistinli yaralıların aileleri de geçici olarak konteyner kentlerde konaklıyor.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ve eşi Fatma Köşger ile birlikte Gazze'den Türkiye'ye tedavi amacıyla getirilen Filistinlileri hastanede ve konteyner kentte ziyaret etti.

Vali Köşger, Filistinli 5 yaşındaki Abdallah Hanı Mohammad Abu Zarqa'nın yetersiz beslenme sonucu vefatı üzerine ailesini Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu. Köşger, "Türkiye olarak mazlum ve mağdur coğrafyalardan gelen kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Evladını kaybeden Filistinli ailemize sabırlar diliyorum, acılarını yürekten paylaşıyoruz" dedi.

Vali Köşger, ayrıca ailenin tedavi altındaki bir diğer evladını da ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İsrail'in saldırılarında yaralanan Filistinlilerin tedavisi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor. Gazze şehrinden gelen yaralılar hastanede tedavi olurken aileleri de konteyner kentlerde konaklıyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
'Uygunsuz' diye paylaşılan görüntü izleyenleri ikiye böldü

Yeni tartışma konumuz: Bu görüntü uygunsuz mu değil mi?
