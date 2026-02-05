Depremzede aile: 'İnsanlar arkamızdaki güçlü iradeye güvensin'

Adana Valisi Mustafa Yavuz, kent genelinde yapılan deprem konutlarının yüzde 98 seviyesine ulaştığını belirtti. Depremde evleri yıkılan ve TOKİ konutlarında yaşamaya başlayan çift ise, "Allah devletimizden razı olsun, insanlar arkamızdaki güçlü iradeye güvensin" dedi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan binlerce depremzede için 11 ilde TOKİ tarafından yapılan konutların inşa süreci devam ediyor. Depremde 418 kişinin hayatını kaybettiği Adana'da ise 11 bina deprem sırasında yıkılırken, çok sayıda bina da ağır hasar gördü. Depremden etkilenen aileler için TOKİ tarafından yapılan 13 bin 517 bağımsız bölümün yüzde 98'i tamamlanırken, kalanların inşası ilçelerde devam ediyor.

Adana Valisi Mustafa Yavuz, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il arasındaki Adana'da evleri yıkılan hak sahipleri için Çukurova ilçesindeki Şambayadı Mahallesi'ndeki yapılan TOKİ 3. Etap'ta incelemelerde bulundu. Mehmet Serkan Sertoğlu ve ailesinin evine de misafir olan Vali Yavuz, aileyle sohbet etti. Daha sonra basın açıklaması yapan Vali Yavuz, depremin 3'ncü yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "11 ilimizde ve Adana'mızda asrın felaketini yaşadık. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabırlar diliyorum" dedi.

"Tüm imkanları seferber ettik"

Vali Yavuz, "6 Şubat depremlerinde 50 binden fazla vatandaşımızı maalesef kaybettik. 100 binden fazla vatandaşımız yaralandı. Bugün hala tedavisi devam eden vatandaşlarımız var. Adana, belki 11 il içerisinde depremin etkisi en az hissedilen illerden oldu. Buna rağmen 13 binamız maalesef çöktü. Adana'da 418 vatandaşımızı kaybettik, bin 700'den fazla vatandaşımız yaralandı. Tabi ki bu asrın felaketini yaşadığımız günlerde bende Adana'da görev yapıyordum. Hem bu depremleri yaşadık hem de aylarca bu depremin yaralarının sarılması noktasında vatandaşlarımızla birlikte sahada olmaya gayret ettik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşlarımızın yanında oldu" diye konuştu.

"Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın"

Asrın felaketinin ilerleyen günlerde asrın dayanışmasına dönüştüğüne dikkati çeken Vali Yavuz, "Şimdi de asrın inşası devam ediyor. Şuanda 11 ilimizde ve depremden etkilenen illerimizde ilçelerimizde büyük bir inşa faaliyeti devam ediyor. Şuan içinde bulunduğumuz Çukurova ilçemizin Şambayadı Mahallesi'nde de bu inşanın en güzel örneğini görüyoruz. Burada 341 dairemizde vatandaşlarımız yerleşti, yaşıyor. Adana'mızda, ilçelerimizde devam eden inşa faaliyetleriyle birlikte kalıcı konutlarla ilgili yüzde 98 seviyesinde çalışmalar devam ediyor. Merkezde hak sahibi olan tüm vatandaşlarımızın kuraları çekilerek kendilerine teslim edildi. Kentte 13 bin 527 bağımsız bölümümüz orta hasar ve üzerinde zarar görmüş oldu. Yaklaşık 3 bin 237 binamız da ağır hasarlı olarak tespit edildi. Adana'da bu hasarlı yapıların yıkım çalışmaları yüzde 96 seviyesinde gerçekleştirilmiş ve hafriyatlar kaldırılmış oldu. Kalıcı konutlara hızlı bir şekilde devam edildi. Hızlı bir aksiyonla 13 bin 429 bağımsız bölümümüzün ihalesi yapıldı ve bunlardan da 12 bin 73 konutumuzun hak sahiplerine teslimi yapılmış oldu. İnşallah Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Depreme merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda yakalanan ve evleri ağır hasar alıp yıkılan depremzede Uğur ve Mustafa Çetinkaya çifti de hak sahibi ailelerden biri. Evleri yıkılan, kızları Beyza deprem korkusu nedeniyle beyin kanaması geçirip tedavi gören çift, şimdi yeni evlerinde yaşıyor. İHA'ya konuşan Uğur Çetinkaya, "Allah devletimizden razı olsun. O günleri bir daha yaşamak, hatırlamak dahi istemiyorum. İnancımızı kaybetmiyoruz, her zaman devletimizin arkamızda durduğunu hissediyorum. İyi ki devletimiz var, sadece insanlarımız güvensin, arkamızda büyük bir güç, büyük bir irade var" dedi. - ADANA