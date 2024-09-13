Üye Girişi
Haberler

Adana'da Çocuklar Okuldan Kaçıp Sulama Kanalında Serinliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, çocuklar okuldan kaçıp sulama kanalında serinliyor. Eylül ayı gelmesine rağmen Adana'da hava sıcaklığı gün içerisinde 35 dereceyi aşarken nem oranı ise yüzde 85'lere ulaştı. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceyi buldu. Bunaltıcı sıcaklar bir türlü bitmeyince çocukların sulama kanallarındaki tehlikeli serinlikleri ise devam ediyor.

Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, çocuklar okuldan kaçıp sulama kanalında serinliyor.

Eylül ayı gelmesine rağmen Adana'da hava sıcaklığı gün içerisinde 35 dereceyi aşarken nem oranı ise yüzde 85'lere ulaştı. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceyi buldu. Bunaltıcı sıcaklar bir türlü bitmeyince çocukların sulama kanallarındaki tehlikeli serinlikleri ise devam ediyor.

Okuldan kaçıp sulama kanalına geliyorlar

Merkez Yüreğir ilçesinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı başlamasına rağmen bazı öğrenciler okuldan kaçıp sulama kanalında ölümüne kulaç atarak serinliyor. Çocukların bazıları okuldan kaçmayı marifet gibi anlatırken bazıları da ailelerinin korkusundan yüzlerini tişört ile kapatıp kanalda yüzmeye devam etti.

"Yüzmek daha keyifli"

Kanala giren çocuklardan Mehmet Boz, "Okula gitmiyorum, okulu sevmiyorum. Boğulmaktan korkmuyorum. Hava çok sıcak, yüzmek daha keyifli" dedi.

"Burada meydan okuyoruz"

Mustafa Yüksel isimli çocuk ise okulu sevmediğini anlatarak, "Okul bize ne verdi ki biz okula gidelim. Okuduk da ne oldu. Burası daha keyifli. Burada Tarsuslulara meydan okuyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hava Durumu Nem oranı Güncel Yerel Yaşam Çocuk Eylül adana

Narin Güran cinayetinde anne ve ağabey dahil 8 kişi tutuklandı

Narin cinayeti soruşturmasında 8 tutuklama, 4 kişi serbest

 Narin cinayetini çözecek ses kaydı ortaya çıktı! Amcadan 'Kız öldü mü Ramazan?' sorusu

Narin cinayetini çözecek ses kaydı ortaya çıktı

 Yasak aşk iddiasına manidar yanıt: Salim'e güvendiğimden değil eşime güvendiğimden...

Yasak aşk sorusuna dikkat çeken yanıt! "Salim'e değil eşime güvendiğimden..."
Maliye harekete geçti! Fiş almayan müşterilere 5 bin TL ceza uygulanacak

Alışverişlerde yeni dönem başlıyor! Aman dikkat, 5 bin TL cezası var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kızılcık Şerbeti yeni sezon bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 67. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Jahrein neden gözaltına alındı? Jahrein (Ahmet Sonuç) kimdir? ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI! (20 bin sözleşmeli öğretmen) Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? 13 EYLÜL CUMA MESAJLARI (RESİMLİ) En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları.. Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle! 13 Eylül Cuma Yalı Çapkını yeni fragmanı yayınlandı mı? CUMA HUTBESİ 13 EYLÜL | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku! Narin'in annesi tutuklandı mı, suçu ne? Narin Güran'ın annesi neden cezaevinde? ARKA SOKAKLAR ekibi neden hapiste? ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE! Arka Sokaklar yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam Arka Sokaklar var mı? Resmi Gazete bugün (13 Eylül) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bugün kandil mi 13 Eylül? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili'nin önemi nedir? 14 Eylül 2024 ne kandili? CUMA NAMAZI KAÇTA 13 EYLÜL? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il cuma namazı vakitleri!
title