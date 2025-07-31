Adana'da Cam Silerler Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor

Adana'da Cam Silerler Sürücülere Zor Anlar Yaşatıyor
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde cam silen gençler, sürücülerden zorla para talep edip araç kapılarını zorlamakta. Polis ve zabıta ekipleri bu duruma karşı önlem alsa da yeterli olmuyor. Sürücüler, cam silen şahıslardan rahatsız ve duruma müdahale edilmesini talep ediyor.

Adana'da cam silen şahısların kapıları zorlayarak sürücülerden para istediği anlar pes dedirtti. Sürücüler, cam silen şahıslara tepki gösterdi.

Adana'nın Yüreğir başta olmak üzere merkez ilçelerindeki neredeyse tüm trafik ışıklarında sürücülere zor anlar yaşatan cam silen gençler, otomobilin camını sildirmeyen sürücüleri ise aracı çizmekle tehdit ediyor. Kentin kanayan yarası haline gelen bu durum karşısında polis ve zabıta ekipleri önlem alsa da yeterli olmuyor. Ekipler, yakalayabildiklerini gözaltına alıyor ancak genelde polisleri gören gençler, ara sokaklara girip izlerini kaybettiriyor.

Zorla kapıları açıyorlar

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde birçok cam silici gencin, sürücülerin kapılarını zorladığı, bazı sürücülerin kapılarını açıp para talep ettiği görüldü. Ayrıca cam silen bir şahsın da kendisini görüntüleyen sürücüyü cep telefonuyla çekmesi pes dedirtti.

Sürücüler, cam silen şahıslara tepki gösterip, polis ve zabıtaların bu durumun biran önce önüne geçmesini istedi.

"Bu olaylar her gün oluyor"

Cam silen şahıslardan rahatsız olduğunu belirten sürücülerden Aziz Ural, "Zabıtalar görevlerini yapsalar çok iyi olacak. Artık tehlike saçmaya başladılar. Arabalara tekme, yumruk atıyorlar. Can güvenliğimiz olmuyor bazen. Kadın sürücüler daha zorlanıyor. Basına yansıyan belki bir olaydır ama bu olaylar her gün oluyor" dedi.

"Polis ve zabıtalar vatandaşa yardımcı olsun"

Dolmuş sürücüsü Adnan Yılmaz, "Bu cam silen şahıslar bizim yanımıza gelmiyor ama sürekli görüyoruz, vatandaşlara zorluk çıkartıyorlar. Polis ve zabıtalar vatandaşa yardımcı olsun. Bu şahıslar kadınların çantasını da çalar" diye konuştu.

"Bizlerde muzdaribiz"

Zeki Küçük isimli sürücü, "Cam silen şahıslar zaman zaman bizim de yanımıza geliyor. Bizlerde muzdaribiz, geldiklerinde 'Yapmayın' diyorum gidiyorlar" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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