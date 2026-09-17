Adana’da asansörler kırmızı alarm veriyor

Adana Makina Mühendisleri Odası Başkanı Kerem Şahin, kentte kontrol ettikleri yaklaşık 12 bin asansörün ilk kontrollerde yaklaşık yüzde 90'ına yakınının kırmızı etiket aldığını belirterek apartman yöneticilerini uyardı.

Adana'da binalarda kullanılan asansörlerin güvenliğiyle ilgili denetimler sürüyor. Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından kentin belirli ilçelerinde gerçekleştirilen periyodik kontrollerde çok sayıda asansörde çeşitli eksiklikler tespit ediliyor.

Adana Makina Mühendisleri Odası 2026 yılının 9. ayı itibarıyla yaklaşık 12 bin asansörü kontrol etti ancak ilk kontrollerde asansörlerin yaklaşık yüzde 90'ına yakını kırmızı veya sarı etiket alarak uygunsuz statüsünde çıktı. Asansörler, takip kontrolleri sonrasında mavi veya yeşil etikete döndü.

"12 bin civarında asansörü kontrol ettik"

Adana Makina Mühendisleri Odası Başkanı Kerem Şahin, 2026 yılında gerçekleştirilen kontrollerle ilgili bilgi vererek, "Adana'da yaklaşık 40 bin asansör olduğunu tahmin ediyoruz. Makina Mühendisleri Odası şu anda Adana'nın belli büyük ilçelerinde kontrol yapıyor. Bazı ilçelerinde de özel firmalar kontrolleri gerçekleştiriyor. O yüzden tam bir rakam yok elimizde" dedi.

2026 yılının 9. ayı itibarıyla yaklaşık 12 bin asansörü kontrol ettiklerini belirten Şahin, "Bunların bin 500'e yakını ilk kontrollerde mavi ya da yeşil etiket aldı. Kalanı da yaklaşık 10 bin civarında asansör kırmızı etiket ya da sarı etiket aldı. Son rakamlara göre 5 bin 306 asansör kırmızı, 4 bin 882 asansör ise sarı etiket aldı. Bu da güvensiz ya da kusurlu anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Şahin, ilk kontrollerde kırmızı etiket oranının oldukça yüksek olduğunu belirterek, "İlk aşamada neredeyse yüzde 90'ına yakını kırmızı etiketli oluyor. Sonrasında bu asansörlerin takip kontrolleri neticesinde maviye döndüklerini görüyoruz" diye konuştu.

"Bakım firmaları ve bina yöneticileri daha hassas olmalı"

Asansörlerin kırmızı etiket almasının nedenlerine de değinen Kerem Şahin, burada yalnızca bina yöneticilerinin ihmali olmadığını belirterek, "Biraz daha hem bakım firmalarının bu konudaki yetersizliklerini görebiliyoruz hem de bina yöneticilerinin buna biraz daha hassasiyet göstermediklerini gözlemleyebiliyoruz" dedi.

Bina yöneticileri ile bakım firmalarının kontrol öncesinde gerekli eksiklikleri gidermesi gerektiğini kaydeden Şahin, asansörlerin eksik parçalarının tamamlanmasının ve gerekli tamiratların yapılmasının önemine dikkat çekti.

"Asansörlerin ayda bir bakımı, yılda en az bir kez kontrolü yapılmalı"

Asansör kazalarında sorumluluğun kimde olduğuna ilişkin de konuşan Şahin, bina yöneticilerinin önemli sorumluluk taşıdığını belirterek, "Asansör yönetmeliğine göre, bakım işletme yönetmeliğine göre asansörlerin yılda en az bir defa kontrol edilmesi zorunlu. Ayda bir defa da asansörlerin bakımlarının yapılması gerekiyor. Bina yöneticileri burada asli sorumlu aslında" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlar etiketi olmayan asansörlere binmesin"

Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Şahin, asansörlerde etiket bulunup bulunmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bir binaya gittiklerinde bir asansörde öncelikle etiket olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Eğer bir etiket varsa ve kırmızı, sarı, mavi de olabilir, öncelikle bilmeleri gereken ya da rahatlıkla binecekleri etiket mavi ya da yeşil etiketli asansörler olacak. Yeni inşaatlarda asansörlerin yeşil etiketli bandrolün olması gerekiyor. Vatandaşlarımızın özellikle yeni inşaatlarda etiketi olmayan asansörleri tercih etmemeleri gerek."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı