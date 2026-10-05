Adana'da 14 yıl önce kaybolan Ertuğrul Kütük'ün annesi oğluna mezar arıyor

Adana'da 14 yıl önce 'Bir saate geleceğim' diyerek evden çıkan ve bir daha dönmeyen 2 çocuk babası Ertuğrul Kütük'ün annesi gözyaşlarıyla evladının ölü ya da diri bulunmasını istedi. 14 yıldır hiçbir haber alamadığı evladının fotoğraflarıyla avunan acılı anne, "Ben çocuğumu kefenleyemedim. Benim çocuğum bir kefene bile hasret gitti. Ölüyse de bir kemikleri bir mezarı olsun" dedi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Pirili Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki 2 çocuk babası Ertuğrul Kütük'ü 21 Eylül 2012'de akşam saatlerinde arayan arkadaşı Hüseyin Basanay, 'Hemen gel bir yere gitmemiz lazım' diyerek çağırdı. Bunun üzerine Kütük'ün annesi Ferhan Kütük, oğlunu akşam olduğu için yollamadı. Sabah olduğunda ise anne Kütük tarlaya gitti, oğul Kütük ise eşi Güleyfer'e, 'Bir saate geleceğim' diyerek evden ayrıldı. O günden sonra 2 arkadaştan bir daha haber alınamadı.

Otomobil, yakılmış halde bulundu

Basanay ve Kütük'ün aileleri, çocuklarının başına kötü bir şey gelmiş olmasından endişe ederek polis merkezine başvurdu. 20 gün sonra ise iki arkadaşın içinde olduğu otomobil Osmaniye'de yakılmaya çalışılmış halde bulundu. O dönem olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı ancak ifadelerinin ardından şahıslar serbest bırakıldı.

Anne ve baba, evlat hasretiyle öldü

14 yıldır 2 arkadaştan ise herhangi bir haber alınamadı. Bu süreçte Hüseyin Basanay'ın anne ve babası evlat hasretiyle birlikte yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle hayatlarını kaybetti.

Ölmeden önce evladından haber bekliyor

Şu anda 71 yaşında olan ve çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ertuğrul Kütük'ün annesi Ferhan Kütük ise ölmeden önce evladının ölü ya da diri bulunmasını istedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 'Faili meçhul hiçbir dosya kalmayacak' açıklamasının ardından her gün gelecek polis veya jandarmadan gelecek umutlu bir haberi beklemeye başladı. Evladının fotoğrafıyla avunan acılı anne Kütük, yaşadığı süreci İHA'ya anlattı.

"Çocuğum bir kefene bile hasret gitti"

Evladının bir mezarı olmasını istediğini söyleyen Ferhan Kütük, "2012 yılının Eylül ayında evladım, arkadaşıyla birlikte kayboldu. Hep gezdik ama hiçbir sonuç alamadık. Ben sonuç almak istiyorum. Çocuğumun bir mezarı olsun. Çocukları babalarının mezarına gitsin bari. Ben çocuğumu kefenleyemedim. Kefen gördüğüm zaman çok ağlıyorum. Millet cenazesini kefenlediğinde çok üzülüyorum. Benim çocuğum bir kefene bile hasret gitti" dedi.

"Bir saate geri geleceğim dedi, o gidiş bir daha gelmedi"

Oğlunun arkadaşı Hüseyin Basanay'ın yanına gitmek için evden çıktığını anlatan anne Kütük, "Akşam telefon ettiler, göndermedik. Sabah eşine, 'Bana bir sıkma yap, bir saate geri gelirim, alayım, geleyim Hüseyin'i' demiş. Gitti, o gidiş bir daha gelmedi. Hüseyin'i almaya gitmişti. İkisi de kayboldu" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar artık babamızı aramayın diyor"

Ertuğrul Kütük'ün kaybolduğu dönemde çocuklarının 3 ve 5 yaşında olduğunu belirten Ferhan Kütük, "Şimdi çocuklarının birisi 18 yaşına girdi, diğeri de 16 yaşında. Çocuklar ne desin? 'Babamızı aramayın' diyorlar. 'Babamız bize babalık yapmadı' diyorlar. Ama babaları olsaydı babalığını yapardı" diye konuştu.

"Ölüsü olan gömer, ağlar benim çocuğumun mezarı bile yok"

14 yıldır oğlundan haber alamamanın çok ağır olduğunu söyleyen Ferhan Kütük, "Ben de için için yanıyorum ama ne yapayım, bulamadım. Çok uğraştım, çok gittim geldim her gün. Evde kaldığımda çok kötü oluyorum. Evde yalnız kalamıyorum. O resim burada, onu gördükçe dayanamıyorum. Çok kötü bir şey. Ölüsü olan gömer, bir gün ağlar, üç gün ağlar ama bu daha zor. Yeğenim öldü onun mezarı var. Ama benim çocuğumun mezarı yok. Evladımın bir mezarının olmasını istiyorum" dedi.

"Başka hiçbir şey istemiyorum"

Yetkililere seslenen acılı anne, "Çocuğumun bulunmasını istiyorum. Ölüyse ölü, diriyse diri. Hiç olmazsa kemikleri olsun, bir mezarı olsun. Başka hiçbir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı