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Yola Saçılan Su Şişelerini Vatandaşlar Topladı

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ADANA'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki bir araçtan yola dökülen su şişeleri vatandaşlar tarafından toplandı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeki bir araçtan yola dökülen su şişeleri vatandaşlar tarafından toplandı.

Olay, ilçenin işlek noktalarından Konakoğlu Mahallesi, Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Bir araçta bulunan su şişeleri dönüş sırasında kapısı açılınca yola saçıldı. Şişelerin caddeye dağılmasıyla trafik akışı durdu. Bunun üzerine çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf, yola dökülen su şişelerini kısa sürüde toplayarak tekrar araca yükledi.

Suların yoldan kaldırılmasıyla cadde yeniden araç trafiğine açıldı.

Haber: Ceyhun ÖZER - Kamera: CEYHAN, (Adana),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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