Adalet Bakanı Bozdağ Şanlıurfa'da bayram namazı kıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'daki Dergah Camisi'nde bayram namazını kıldı ve vatandaşlarla bayramlaştı. Bozdağ, herkesin sevdikleriyle güzel bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'daki Dergah Camisi'nde bayram namazını kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı. Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesinde Dergah Camisi'nde bayram namazını kılan Bozdağ, ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Cami çıkışında açıklama yapan Bozdağ, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bozdağ, "İslam aleminin de bayramını gönülden tebrik ediyorum. Ramazanı huzur, barış ve güven içerisinde idrak ettik. Gönül isterdi ki dünyanın her yerinde Müslümanlar huzur, barış ve güven içerisinde ramazanı, bayramı idrak etsinler. Bu sene ramazana da Ramazan Bayramı'na da buruk girdik. Zira 6 Şubat'ta yaşadığımız depremler, ardından yaşadığımız sel nedeniyle pek çok canımızı kaybettik, yuvalarımız yıkıldı. Bu vesileyle bu bayram sabahında rahmete giden her bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına da sabır diliyorum. Yaralılarımıza Allah şifa versin. Ramazan bereketiyle geldi, bereketiyle gitti" ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ'a, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'ta eşlik etti.

Vatandaşların sığmadığı camide, avluya serilen hasırlar üzerinde vatandaşlar namaz kıldı. - ŞANLIURFA