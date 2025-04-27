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Aç Kalan Tilki Bolu Sokaklarına İndi

Aç Kalan Tilki Bolu Sokaklarına İndi
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Bolu'da aç kalan bir tilki, şehir merkezine inerek yiyecek aradı ve güvenlik kameralarına takıldı.

Aç kalan tilki Bolu sokaklarına indi

BOLU - Bolu'da aç kalan bir tilki şehir merkezine inerek yiyecek aradı. Tilkinin o anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bolu'da aç kaldığı için Sümer Mahallesi Sema Sokak üzerine inen tilki şaşırttı. Gece saatlerinde doğal ortamından yerleşim alanına inen tilki bir süre bölgede gezindi. Tilki aradığını bulamayınca gözlerden kayboldu. O anlar bir evin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH SAĞIT - Yerel
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