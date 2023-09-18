ABD ve Endonezya'nın "Süper Garuda Kalkanı" tatbikatında gövde gösterisi

ABD ve Endonezya tarafından 2006 yılından bu yana düzenlenen "Süper Garuda Kalkanı" askeri tatbikatı, bu yıl rekor sayıda askerin katılımıyla gerçekleşti.

ABD ve Endonezya tarafından 2006 yılından bu yana düzenlenen "Süper Garuda Kalkanı" askeri tatbikatı, bu yıl rekor sayıda askerin katılımıyla gerçekleşti.

ABD ve Endonezya tarafından gerçekleştirilen "Süper Garuda Kalkanı" tatbikatı sona erdi. Endonezya'nın Java adasında düzenlenen ve ABD ile Endonezya askeri donanmalarının yanı sıra Avusturalya, Fransa, Japonya, Singapur ve Birleşik Krallık ülkelerinin askeri birliklerinin de katıldığı üst düzey tatbikata rekor düzeyde katılımın sağlandığı duyuruldu. Yaklaşık 2 hafta süren ve 6 binden fazla askerin görev yaptığı tatbikatlarda kara, hava ve denizden yapılan askeri operasyonların yanı sıra doğal afet ve salgın hastalıklar alanlarında eğitimler düzenlendi.

Tatbikatlarda ayrıca, Almanya, Brezilya, Brunei, Doğu Timor, Hindistan, Hollanda, Filipinler, Güney Kore, Kanada, Malezya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine ülkeleri de gözlemci olarak yer aldı.

"Bu ortak tatbikat kolektif bağlılığımızı gösterecek"

ABD Pasifik Ordusu Komutanı General Charles Flynn yaptığı açıklamada, "ABD ve Endonezya tarafından gerçekleştirilen ortak ve çok uluslu eğitim tatbikatı, kolektif bağlılığımızı ve benzer düşüncelere sahip birliğimizi göstererek istikrarlı, güvenli, daha barışçıl, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesine olanak tanıyor" dedi. Endonezya Ordusu adına açıklamada bulunan Tuğamiral Julius Widjojono ise, "Bu yılki tatbikat, gerçekleştirdiğimiz en büyük ve kapsamlı tatbikat. Katılımcı ülkelerin birliklerinin askeri ve taktiksel alanlarda gelişmeleri için büyük bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Öte yandan rekor sayıda askerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, son aylarda Güney Çin Denizi'nde yaşanan gerginlikler nedeniyle Çin Ordusu'na yönelik bir gözdağı şeklinde yorumlanıyor.

Çin'den ABD'ye uyarı: "Bölgeyi rahat bırakın"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, bugün yaptığı açıklamada ABD'ye bölgedeki dinamiklere karışmaması konusunda çağrıda bulundu. Wang yaptığı açıklamada, "Bölgedeki ülkeler, Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarın korunması ve kalkınması için birlikte çalışmaya yönelik ortak istek ile çıkarları paylaşıyor. ABD'nin, bölge ülkelerinin Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı koruma çabalarına ciddiyetle saygı duyması, Güney Çin Denizi meselelerine karışmaktan, anlaşmazlık çıkarmaktan, sorun oluşturmaktan ve bölgede barış ve istikrarı bozmaktan kaçınması gerekiyor" şeklinde konuştu. - JAKARTA