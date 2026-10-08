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ABD Riyad Büyükelçiliği, Husilerin saldırıları nedeniyle vatandaşlarını uyardı

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ABD Riyad Büyükelçiliği, Husilerin sivil havalimanlarını da kapsayan saldırıları üzerine ABD vatandaşlarına güvenlik uyarısı yayımladı. Açıklamada, 8 Ekim itibarıyla saldırılardan haberdar olunduğu belirtilerek Yemen sınırına yakın bölgelere seyahat edilmemesi istendi.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği'nden ülkedeki ABD vatandaşlarına yönelik yapılan güvenlik uyarısında, "Husiler, Suudi Arabistan'da sivil havalimanlarını da kapsayan saldırılar düzenlemiştir. Askeri çatışma şiddetlenme potansiyeline sahip" ifadeleri kullanıldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sürdürürken, ABD'nin Riyad Büyükelçiliği ülkedeki vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısı yayımladı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, ABD vatandaşlarına Husiler tarafından son dönemde gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "ABD Misyonu, 8 Ekim itibarıyla Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırılardan haberdardır ve tüm ABD vatandaşlarını daha fazla dikkat göstermeleri konusunda uyarmaktadır. Husiler, Suudi Arabistan'da sivil havalimanlarını da kapsayan saldırılar düzenlemiştir. Askeri çatışma şiddetlenme potansiyeline sahip. ABD vatandaşları, muhtemel uçuş iptalleri, hava sahası kapatmalarına ve seyahat aksamalarına karşı dikkatli olmalıdır" denildi.

Açıklamada ayrıca ABD vatandaşlarına Yemen sınırına yakın bölgelere seyahat etmemeleri çağrısı yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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