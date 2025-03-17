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Saldırılara başlayan ABD'den Yemen sinyali

ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi

ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi
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Husilere bağlı Yemen Sağlık Bakanlığı'nın sözcüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle başlatılan saldırılarda ölü sayısının 53'e, yaralı sayısının ise 98'e ulaştığını duyurdu. Saldırılarda 5 çocuk ve 2 kadın da hayatını kaybetti.

Husilere bağlı Yemen Sağlık Bakanlığı'nın sözcüsü Anees Alsbahi, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle başlatılan saldırılarda ölü sayısının 53'e, yaralı sayısının ise 98'e yükseldiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik başlatılan harekatın bilançosu ağırlaştı.

EN AZ 53 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Husilere bağlı Yemen Sağlık Bakanlığı'nın sözcüsü Anees Alsbahi, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 53'e yükseldiğini duyurdu. Ölenlerin arasında 5 çocuk ve 2 kadının da bulunduğu belirtilirken, yaralı sayısının da 98'e ulaştığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, ABD ordusuna Yemen'deki Husilere karşı kararlı ve güçlü bir askeri harekat başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu. Trump, Husilerin Amerikan gemilerine, uçaklarına ve insansız hava araçlarına saldırdığını belirterek, bunu Husilere yönelik harekata gerekçe olarak göstermişti.

HUSİLER REST ÇEKTİ

Trump'ın açıklamalarının ardından hedef olan Husiler ise Yemen'e yönelik saldırıları "tam teşekküllü bir savaş suçu" olarak niteleyerek, "Bu saldırganlık, Yemen'i Filistin'e ve Gazze'ye destek görevini yerine getirmekten alıkoyamayacak. Saldırılar yanıtsız kalmayacak" açıklamasında bulunmuştu.

Husiler ayrıca ABD uçak gemisini füzelerle vurduğunu da açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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