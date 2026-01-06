Samsun'da ABD'nin Venezuela'ya Müdahalesine Protesto: NATO'dan Çıkma Çağrısı

Haber. Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) – Samsun'da emek ve demokrasi güçleri, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesini protesto ederek, NATO'dan çıkılması ve ülkedeki askeri üslerin kapatılması çağrısında bulundu.

Kentte düzenlenen basın açıklamasında, ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayarak bağımsız bir ülkeye saldırdığı savunuldu. Müdahalenin gerekçelerinin gerçekçi olmadığı belirtilen açıklamada, saldırının esas nedeninin Venezuela'nın petrolü ve yer altı kaynakları olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı ve eşinin kaçırıldığını açıkladığı hatırlatılarak, bunun açık bir askeri saldırı anlamına geldiği vurgulandı. ABD'nin ileri sürdüğü gerekçelerin askeri müdahaleyi meşrulaştıramayacağı belirtilirken, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler ABD'ye karşı harekete geçmeye çağrıldı.

Bir ülkenin yönetiminin yalnızca o ülke halkının iradesiyle değişebileceği ifade edilen açıklamada, emperyalist güçlerin bugüne kadar halkları kurtarmadığı, aksine halk düşmanı yönetimlerle işbirliği yaptığı savunuldu.

ABD'nin daha önce Irak'a kimyasal silahlar, İran'a ise uranyum zenginleştirme gerekçeleriyle müdahalelerde bulunduğu anımsatılan açıklamada, Venezuela'ya yönelik saldırının da benzer bir senaryonun parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin ABD'yi açık biçimde kınaması gerektiği belirtilerek, NATO'nun Türkiye'deki askeri varlığının sorgulanması, NATO'dan çıkılması ve askeri üslerin kapatılması çağrısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu koşullarda Trump ile yapacağı bir görüşmenin, ABD'nin Venezuela politikasının onaylanması anlamına geleceği ileri sürüldü.

Basın açıklaması, Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerine Venezuela halkıyla dayanışmayı büyütme çağrısıyla sona erdi.