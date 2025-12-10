Haberler

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan 'F-35' yorumu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan 'F-35' yorumu
Güncelleme:
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "ABD yasalarına göre, Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi için S-400 sistemlerini kullanmaması ve bulundurmaması gerekiyor" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, "ABD yasalarına göre, Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi için S-400 sistemlerini kullanmaması ve bulundurmaması gerekiyor" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşü konusunda yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Barrack, "ABD yasalarına göre, Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi için S-400 sistemlerini kullanmaması ve bulundurmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Umudumuz görüşmelerin dönüm noktası olması"

ABD ile Türkiye yönetimleri arasında bu konuyla ilgili yapılan görüşmelerde kaydedilen ilerlemeye dikkat çeken Barrack, "Başkan Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olumlu ilişkiler, yeni bir işbirliği ortamı oluşturmuş, bu da son 10 yılda bu konuda yaptığımız en verimli görüşmelere imkan sağlamıştır" açıklamasında bulundu. Yürütülen temasların yakında meyvelerini verebileceğine dikkat çeken Barrack, "Umudumuz, bu görüşmelerin önümüzdeki aylarda hem ABD'nin hem de Türkiye'nin güvenlik gereksinimlerini karşılayan bir dönüm noktası oluşturmasıdır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
