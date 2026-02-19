Haberler

ABD heyeti Venezuela'da geçici hükümet yetkilileri ile bir araya geldi

ABD Güney Komutanlığı'nın üst düzey heyeti, Karakas'ta Venezuela geçici hükümet yetkilileriyle bir araya gelerek Donald Trump'ın 3 aşamalı Venezuela planını ele aldı.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) Komutanı General Francis L. Donovan'ın da aralarında bulunduğu ABD heyeti, Karakas'ta Venezuela geçici hükümet yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 aşamalı Venezuela planının uygulanmasını güvence altına alacak adımların masaya yatırıldığı açıklandı.

ABD'nin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının ardından yönetim değişikliği yaşanan Venezuela'da dikkat çeken bir temas gerçekleşti. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamaya göre; SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan, ABD'nin Bogota Büyükelçiliği'nde görevli Venezuela'dan Sorumlu Maslahatgüzarı Laura F. Dogu ve ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Vekili Joseph M. Humire'den oluşan üst düzey heyet, Karakas'ta Venezuela geçici hükümet yetkilileriyle bir araya geldi. ABD heyetinin toplantıda Washington'un özgür, güvenli ve müreffeh bir Venezuela'nın inşasına yönelik desteğini yinelediği aktarılarak, "Görüşmelerde ağırlıklı olarak mevcut güvenlik ortamı ve Başkan Donald Trump'ın 3 aşamalı Venezuela planının uygulanmasını güvence altına alacak adımlar masaya yatırıldı. Özellikle, Venezuela'nın istikrara kavuşturulmasına yönelik sürecin ve Batı Yarımküre genelinde paylaşılan ortak güvenlik çıkarlarının önemi vurgulandı" denildi. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
