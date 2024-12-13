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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e Ankara'da Protesto

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e Ankara'da Protesto
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ankara ziyareti sırasında, sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulüm nedeniyle protesto düzenlendi. Eylemciler, ABD'nin desteğini eleştirerek Blinken'in resmi temaslarını protesto etti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan sivil toplum kuruluşları, Ankara'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'i İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulüm nedeniyle protesto etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Görüşmeler sürdüğü sırada ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan farklı sivil toplum kuruluşları üyeleri, Bakan Blinken ve Filistin'e saldırılarını sürdüren İsrail'i protesto etti. Ellerindeki pankart ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atan kalabalık, eylemlerinin Blinken'in Ankara'dan ayrılına kadar devam edeceğini belirtti.

"Soykırımın askeri, ekonomik ve siyasi destekçisi ABD"

Grup adına açıklama yapan Bahattin Mert, "7 Ekim'den bugüne Gazze'de eşine az rastlanır bir kıyıma, yıkıma, caniliğe ve soykırıma şahit oluyoruz. Bu soykırımın askeri, ekonomik ve siyasi destekçisi ABD'nin Dışişleri Bakanı Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkemize geldi. Coğrafyamızı yüz yıldır kan gölüne çeviren ABD'nin ülkemize gelişinden hayır ummuyoruz. Bu ziyaretten hoşnut olmadığımızı, kendisinin ve temsil ettiği ulusun ellerinin kanlı olduğunu, gittikleri her yere kan ve gözyaşı götürdüklerini ifade ediyoruz ve bu ziyareti protesto ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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