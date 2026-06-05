ABD'den Orta Doğu ülkelerine seyahat uyarısı

Abd Dışişleri Bakanlığı, " Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olduğu ve hızla değişebildiği" gerekçesiyle bölge ülkelerine yönelik seyahat uyarısı yayınladı.

ABD ve İran arasındaki gerginlik bölgesel güvenlik endişelerini artırırken, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Orta Doğu'da bulunan ve buraya seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarına yönelik uyarı geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bölgedeki yüksek gerilim nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olduğu ve hızla değişebildiği" hatırlatılarak, " Orta Doğu'da bulunan ABD vatandaşlarının dikkatli olmaları gerektiğini yineliyor ve güncel gelişmeleri takip etmelerini tavsiye ediyoruz" denildi. Orta Doğu ülkelerine yönelik seyahat uyarılarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, " Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için yayınlanan seyahat uyarısı 'Seviye 3 - Seyahat kararını yeniden gözden geçirin', İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için yayınlanan seyahat uyarısı ise 'Seviye 4 - Seyahat etmekten kaçının' seviyesinde kalmaya devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

"En yakın sığınağın yerini öğrenin"

Bölgedeki olası çatışma ihtimaline karşı ABD vatandaşlarının acil durumlarda kullanabilecekleri en yakın sığınakların yerini önceden öğrenmeleri gerektiği ifade edilen açıklamada, ABD'lilere kalabalık gruplar halinde dolaşmama, dikkat çekmeme, güvenlik riski bulunan bölgelerden uzak durma ve güncel güvenlik bildirimlerini takip etme çağrısında bulunuldu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı