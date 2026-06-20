Haberler

Trump yönetiminin İsrail muhalefetiyle gayriresmi temas arayışında olduğu iddia edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump yönetimindeki bazı yetkililerin, İsrail'deki yaklaşan seçimler öncesinde muhalefet liderleri Naftali Bennett ve Gadi Eyzenkot ile gayriresmi temas arayışında olduğu iddia edildi. Netanyahu kabinesindeki aşırı sağcı isimlerden rahatsızlık duyulduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki bazı yetkililerin, İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde muhalefet liderleriyle gayriresmi temas arayışında olduğu iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında görüş ayrılıkları yaşandığına yönelik haberler gündemdeki tazeliğini korurken, İsrail basını dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Trump yönetimindeki bazı yetkililerin, İsrail'de en geç ekim ayına kadar yapılması beklenen seçimler öncesinde muhalefet liderleriyle gayriresmi kanallardan temas arayışında olduğu öne sürüldü. İletişim kurulmak istenen isimlerin başında ise en güçlü başbakan adayları arasında gösterilen eski Başbakan Naftali Bennett ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eyzenkot'un yer aldığı aktarıldı.

ABD'nin Netanyahu kabinesinden rahatsız olduğu öne sürüldü

Washington yönetiminin alternatif isimlere yönelmesinin nedenlerine de dikkat çekilen haberde; ABD'li yetkililerin, Netanyahu kabinesindeki aşırı sağcı isimlerden giderek daha fazla rahatsızlık duyduğu belirtildi. Washington'ın ayrıca İsrail hükümetinin Gazze politikası nedeniyle zedelenen uluslararası imajının diplomatik süreçleri tıkamasından da şikayetçi olduğu ifade edildi. ABD yönetiminin, Netanyahu'nun yaklaşan seçimi büyük ihtimalle kaybedeceğini öngörmesinin, muhalefetle dirsek teması kurma çabalarını hızlandırdığı vurgulandı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor

Amerika'da tarihi anlar!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın son saniye basketiyle kazanılan şampiyonluğa verdiği tepki dikkat çekti

Son saniye basketiyle kazanılan şampiyonluğa verdiği tepki bomba
Dev banka Türkiye genelindeki tüm ATM'lerini kaldırıyor

Dev banka Türkiye genelindeki tüm ATM'lerini kaldırıyor
Dünya Kupası'nda büyük heyecan! İşte nefes kesen tüm detaylar

Dünya Kupası'nda büyük heyecan! İşte nefes kesen tüm detaylar
Survivor 2026'nın şampiyonu Mert Nobre oldu

6 aylık maraton bitti, Survivor 2026'nın şampiyonu belli oldu

Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım

Trump gözünü diktiği ülkeyi "51. eyalet" yapıyor! Vali atayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo

İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

İki dev çay firmasının yaptığı rezillik ifşa edildi