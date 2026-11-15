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ABD'de sivil havacılık aksaklığı üçüncü günde 5 bin 200'den fazla seferi etkiledi

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ABD'de sivil havacılık altyapısındaki aksaklık üçüncü gününde sürerken bugün ülke genelinde 5 bin 200'den fazla sefer etkilendi. FlightAware'e göre bin 600'den fazla sefer iptal edildi, yaklaşık 3 bin 600 sefer ertelendi; Bakan Duffy uçuşların bugün normalleşeceğini savundu.

ABD'de cuma günü sivil havacılık altyapısında meydana gelen ve ülke genelindeki havacılık faaliyetlerini etkileyen aksaklık üçüncü gününde devam ediyor. Uçuş verilerinin takip edildiği çevrim içi kaynaklara göre bugün ülke genelinde 5 bin 200'den fazla sefer etkilendi. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, uçuşların bugün itibarıyla normalleşeceğini ve muhtemelen yarın itibarıyla bütün faaliyetlerin normale döneceğini savundu.

ABD genelinde sivil havacılıkta yaşanan aksaklıklar üçüncü gününde devam ediyor. Dünya genelindeki uçuş verilerinin takip edildiği FlightAware platformunda yer alan bilgilere göre, ülkede bugün bin 600'den fazla sefer iptal edilirken, yaklaşık 3 bin 600 sefer ertelendi. Böylece 5 bin 200'den fazla sefer devam eden aksaklıklardan etkilendi.

Kaynaklara göre, ABD merkezli havayolu şirketleri dün 6 bin 400'den fazla uçuşu iptal etti, 8 binden fazla seferi erteledi. Kaynaklar, JetBlue havayolu şirketinin seferlerinin yüzde 27'sinin, American Airlines'ın seferlerinin yüzde 13'ünün iptal edildiğini kaydetti. Southwest, United Airlines ve Delta hava yollarında ise yüzde 3 ila 5 arasında sefer iptali yaşandı.

Ulaştırma Bakanı Duffy: "Muhtemelen yarın itibarıyla bütün faaliyetler normale dönecek"

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, katıldığı bir televizyon programında yaşanan aksaklıkların bir siber saldırı veya benzeri kötü amaçlı bir faaliyetten kaynaklandığına yönelik herhangi bir kanıt bulunmadığını yineledi. Sorunun kaynağının henüz tam olarak belirlenemediğini ifade eden Duffy, uçuşların bugün itibarıyla normalleşeceğini ve muhtemelen yarın itibarıyla bütün faaliyetlerin normale döneceğini savundu. Duffy, Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) önceliğinin yolcuların güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı.

Duffy, Arkansas eyaletinin El Dorado kentindeki bir FAA tesisindeki yönlendirici cihazın değiştirilmesinin Teksas eyaletinin Amarillo kentinde kısa süre önce yenilenen başka bir cihazda sorun yaşanmasına neden olduğunu belirtti. Söz konusu cihazın diğer hava trafik kontrol merkezlerindeki yönlendiricilere aşırı veri göndererek sistemleri yük altında bıraktığını aktaran Bakan Duffy, daha önce binlerce kez sorunsuz gerçekleştirilen bakım çalışmaları sırasında bu sorunun neden ortaya çıktığının henüz belirlenemediğini ifade etti.

FAA'dan yapılan açıklamada, soruna neden olduğu değerlendirilen yönlendiricilerin devre dışı bırakıldığı, hava trafik kontrol sisteminde bulunan benzer özellikteki yaklaşık 60 cihaz için de aynı işlemin uygulandığı bildirildi.

Bakan Duffy, FAA'nın yüklenici firmasını sorumlu tutmuştu

Bakan Duffy, dün FAA Başkanı Bryan Bedford ile yaptığı ortak açıklamada, yaşananlardan FAA'nın iletişim altyapısını işleten yüklenici şirket L3Harris Technologies'i sorumlu tutmuştu. Duffy, kesintinin FAA'nın bir tesisindeki telekomünikasyon hatlarının bakır kablolardan fibere geçirilmesi sırasında başladığını söyleyerek, söz konusu şirketin FAA'ya 20 yılı aşkın hizmet verdiğini ifade etmişti. ABD'li bakan, "Şimdi belirlemeye çalıştığımız şey, bir iş bilmezlik olup olmadığı. Yani L3Harris kaynaklı bir kullanım veya kurulum hatası mı vardı, yoksa arızalı bir yönlendirici mi taktılar? Sorunun ne olduğunu henüz belirleyemedik" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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