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ABD'de federal jüri, Çin merkezli telekomünikasyon devi Huawei'yi rakip şirketlerin ticari sırlarını çalmak, ABD yaptırımlarını ihlal etmek ve dolandırıcılık da dahil olmak üzere 12 suçlamanın 10'undan suçlu bulurken, şirketin gelecek yıl milyarlarca dolarlık para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, ABD'de yıllardır devam eden hukuki mücadelesinde ağır bir darbe aldı. Rakip şirketlerin ticari sırlarını izinsiz ele geçirmek ve ABD'nin yaptırım uyguladığı İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerde ticari faaliyet yürütmekle suçlanan şirket, Brooklyn Federal Mahkemesi'nde görülen davada jüri karşısına çıktı. Jüri, Huawei'yi yöneltilen 12 suçlamanın 10'undan suçlu bulurken, organize suç faaliyetinde bulunmak ve adaleti engellemek için komplo kurmakla ilgili iki suçlamadan beraat ettirdi.

"Huawei çalışanı rakip bir firmanın standına gizlice girerek ağ cihazının içindeki devre kartlarını fotoğrafladı"

Savcılar, Huawei'nin rakiplerini geride bırakmak amacıyla ticari sırları ele geçirmek için çeşitli yöntemlere başvurduğunu öne sürdü. İddianamede yer alan örneklerden birinde, şirket çalışanlarından birinin Chicago'da düzenlenen bir ticaret fuarında rakip bir firmanın standına gizlice girerek ağ cihazının içindeki devre kartlarını fotoğrafladığı belirtildi. Huawei'nin ayrıca başka bir şirkete ait kaynak kodunu içeren yönlendiriciler sattığı iddia edildi. Savcılar, bir başka olayda ise Huawei çalışanının, fotoğraflanması ve ölçümlerinin yapılması amacıyla rakip bir şirketin laboratuvarından robotik bir kolu çıkardığını ileri sürdü.

Mahkeme kayıtlarında, Huawei'nin ticari sırlarını ele geçirdiği öne sürülen şirketler arasında Cisco Systems, Motorola Solutions, T-Mobile, Quintel USA ve Fujitsu'nun da adı yer aldı.

"Huawei ve üç iştiraki yıllardır ABD'deki faaliyetlerini yalan ve hırsızlık üzerine kurdu"

ABD Savcısı Joseph Nocella, "Huawei'nin onlarca yıla yayılan, ABD ulusal güvenliğini tehlikeye atan, ABD ticaretinin dokunulmazlığını ihlal eden ve ABD yasalarının uygulanmasını engelleyen faaliyetleri kadar ciddi çok az suç vardır" açıklamasını yaptı.

ABD Adalet Bakanı Todd Blanche kararın ardından yaptığı açıklamada, "Huawei ve üç iştiraki yıllardır ABD'deki faaliyetlerini yalan ve hırsızlık üzerine kurdu" dedi.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Haksız şekilde ele geçirilen fikri mülkiyet, ticari sır niteliğindeki bilgilerin yanı sıra internet yönlendiricilerine ait kaynak kodları ve kullanım kılavuzları, anten teknolojisi ve robot test teknolojisi gibi telif hakkıyla korunan eserleri de içeriyordu" denildi.

"Suçlamaların hukuki ve gerçeklere dayalı bir temeli olmadığına inanıyoruz"

Huawei'den yapılan açıklamada ise suçlamalar reddedildi. Açıklamada, "Hükümetin geriye kalan suçlamalarının hukuki ve gerçeklere dayalı bir temeli olmadığına inanıyoruz. Hükümetin gündeme getirdiği ticari sırlarla ilgili beş uyuşmazlığın tamamı, son 20 yılda çözüme kavuşturulmuş hukuki davalardı. Hiçbir mahkeme Huawei'yi fikri mülkiyetin kasıtlı olarak kötüye kullanılmasından sorumlu tutmadı ve şirket hiçbir zaman ticari sırların kötüye kullanılması nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edilmedi" ifadelerini kullandı.

Şirketin avukatı Brian Heberlig, "Temyize başvuracağımızı kesinlikle öngörüyoruz" dedi.

Huawei'nin gelecek eylül ayında cezasının belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı