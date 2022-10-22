ABB'den öğrenci dostu uygulama: Üniversitelerde ücretsiz 4 çeşit sıcak yemek ikramı

Öğrenci dostu bir Başkent için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), üniversite öğrencilerine 4 çeşit sıcak yemek ikramında bulunmaya başladı.

Öğrencilere; su faturalarında yüzde 50 indirim, otobüslerde abonman kart, çamaşır yıkama merkezleri ve her sabah sıcak çorba ikramı gibi pek çok alanda hizmet veren ABB, şimdi de günlük 4 çeşit sıcak yemek ikramında bulunmaya başladı.

BelPa Mutfak'ta hazırlanan yemekler Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Gazi ile Hacı Bayram Veli Üniversitelerinin Beşevler yerleşkeleri ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa ile Çubuk KYK yerleşkelerindeki öğrencilere ulaştırılıyor. Uygulamayı sosyal medya hesaplarından duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Yakında tüm üniversitelerimizdeyiz" notunu paylaştı.

"Ankara hepimizin evi"

Şimdilik 4 noktada gerçekleştirilen yemek ikramını sosyal medya hesaplarından duyuran ABB Başkanı Yavaş, "Ankara hepimizin evi. Öğrencilerin daha rahat ve konforlu bir eğitim hayatı yaşamaları için çalışmalara devam ediyor; Gazi, Hacı Bayram Veli ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde 4 çeşit ücretsiz sıcak yemek ikramını başlatıyoruz. Yakında tüm üniversitelerimizdeyiz" ifadelerini kullandı.

İlk etapta günlük 2 bin öğrenciye 4 çeşit yemek ikramı

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, BelPa Mutfak'ta hazırlanan günlük 4 çeşit yemeği üniversite öğrencilerine ulaştırıyor. 3 Ekim tarihinde başlayan uygulamada günlük hazırlanan sıcak yemekler, ilk etapta Gazi ile Hacı Bayram Veli Üniversitelerinin Beşevler yerleşkeleri ve Yıldırım Beyazıt Esenboğa ile Çubuk KYK yerleşkelerindeki yaklaşık 2 bin öğrenciye ulaştırılıyor. ABB'nin sıcak yemek hizmeti, hafta içi her gün 14.30 ile 17.30 saatleri arasında gerçekleşiyor. ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, şimdilik Ankara'nın 4 noktasında gerçekleştirilen uygulamayla ilgili şunları söyledi:

"Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak şehrimize okumak için gelen ve aileleri tarafından emanet edilen gençlerimizin sağlıklı ve nitelikli gıdaya ulaşabilmesi için Ankara'nın 4 noktasında öğrencilerimize 3 Ekim tarihinden itibaren ücretsiz yemek hizmeti vermeye başladık. Biz geleceğimiz için gençlerimize güveniyoruz, gençlerimiz de bize güvensinler." - ANKARA